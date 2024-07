Por suposta traição, princesa de Dubai anuncia divórcio no Instagram

A filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes e governante de Dubai, Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, avisou seu marido, por meio de uma postagem no Instagram nesta quinta-feira, 18, que iria se divorciar dele.

A princesa comunicou a separação usando uma prática islâmica conhecida como “triplo talaq”. Banida em diversos países, a tradição permitia que os maridos se separassem rapidamente de suas esposas, apenas dizendo, três vezes seguida, as palavras “eu me divorcio de você”. Na postagem, Mahra alegou que o então marido estava “ocupado com outras companhias”, expondo uma possível traição.

“Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me Divorcio de você”, declarou Mahra, assinando o recado com “sua ex-mulher”.

Especulações

Mahra se casou com o marido Mana Bin Mohammed Al Maktoum em abril de 2023. Ambos são primos e tiveram seu primeiro filho há dois meses. Após a publicação do anuncio, todas as imagens do casal juntos foram deletadas da conta da princesa. Em alguns comentários, os usuários especularam que a conta poderia ter sido hackeada – no entanto não houve nenhuma indicação oficial disso.

O governo dos Emirados Árabes não se manifestaram sobre a postagem de Mahra, que é uma dos 26 filhos do premiê, xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.