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Policial da Moldávia é ferido em onda de ataques russos à Ucrânia

Bombardeio atingiu posto de controle de fronteira entre os dois países um dia após Rússia anunciar intensificação de ofensiva por ameaças de Zelensky

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 08h27 | Atualizado em 5 out 2026, 17h07
Posto de gasolina moderno com cobertura azul e branca, ao lado de um prédio de três andares com fachada branca e detalhes azuis, sob céu azul claro
Posto de controle de fronteira entre Ucrânia e Moldávia. -  (TV8/Reprodução)
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Policial da Moldávia é ferido em onda de ataques russos à Ucrânia Priorize VEJA no Google

Uma onda de ataques russos contra a Ucrânia atingiu um posto de controle na fronteira entre o país e a Moldávia nesta segunda-feira, 5, e feriu um policial moldavo, o primeiro incidente do tipo desde o início da guerra. Os bombardeios vieram um dia após Moscou prometer intensificar a ofensiva contra Kiev e a outras regiões ucranianas, em resposta à recente promessa do presidente Volodymyr Zelensky de aumentar os disparos contra refinarias da Rússia.

As operações na passagem de fronteira Palanca–Maiaky–Udobne, entre a Ucrânia e a Moldávia, foram suspensas após um projétil disparado durante ataques russos à infraestrutura ucraniana ricochetear e atingir um ônibus de passageiros e uma cabine de controle de fronteira. O veículo sofreu danos e um guarda de fronteira teve ferimentos leves, de acordo com a emissora TV8.

“A Polícia de Fronteira, em conjunto com o Serviço de Alfândega, monitora continuamente a situação para mantê-la sob controle e permanece em contato com as autoridades ucranianas competentes”, afirmou em comunicado a Polícia de Fronteira da Moldávia, que teve que redirecionar o trânsito na região.

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As autoridades moldavas também recomendaram que cidadãos locais evitem a área e orientam buscar abrigo caso ouçam drones ou explosões perto da fronteira. Também se pede que as pessoas não se aproximem de destroços de aeronaves, munições ou outros objetos suspeitos e que acionem imediatamente a polícia.

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Troca de ameaças

O Ministério de Defesa da Rússia havia afirmado, no domingo 4, que as forças russas intensificariam os ataques a instalações militares, locais da indústria de defesa e infraestrutura relacionada em Kiev e em outras partes da Ucrânia.

O alerta veio depois de Zelensky dizer à Reuters, em entrevista publicada no sábado 3, que a Ucrânia redobrará os ataques às refinarias de petróleo russas em resposta a uma nova política de ataques aéreos de Moscou, destinada a forçar as pessoas a abandonarem Kiev e outras cidades, mas que não terá como alvo civis.

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No domingo, bombardeios russos atingiram pontes ucranianas em meio à visita do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, a Kiev. Ele anunciou um novo pacote de ajuda de 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 7,64 bilhões) ao governo ucraniano, dos quais 1,1 bilhão (R$ 6,4 bilhões) será destinado à defesa e o restante a reforçar o setor energético da nação, o qual, após os incessantes ataques russos, prevê um inverno difícil para a população.

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