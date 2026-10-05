Policial da Moldávia é ferido em onda de ataques russos à Ucrânia

Ler Resumo





Uma onda de ataques russos atingiu a fronteira entre Ucrânia e Moldávia, ferindo um policial moldavo, o primeiro incidente do tipo desde o início da guerra. O ataque veio após Moscou prometer intensificar a ofensiva contra Kiev, em resposta à promessa de Zelensky de aumentar disparos contra refinarias russas. A Moldávia suspendeu operações na fronteira e alerta cidadãos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma onda de ataques russos contra a Ucrânia atingiu um posto de controle na fronteira entre o país e a Moldávia nesta segunda-feira, 5, e feriu um policial moldavo, o primeiro incidente do tipo desde o início da guerra. Os bombardeios vieram um dia após Moscou prometer intensificar a ofensiva contra Kiev e a outras regiões ucranianas, em resposta à recente promessa do presidente Volodymyr Zelensky de aumentar os disparos contra refinarias da Rússia.

As operações na passagem de fronteira Palanca–Maiaky–Udobne, entre a Ucrânia e a Moldávia, foram suspensas após um projétil disparado durante ataques russos à infraestrutura ucraniana ricochetear e atingir um ônibus de passageiros e uma cabine de controle de fronteira. O veículo sofreu danos e um guarda de fronteira teve ferimentos leves, de acordo com a emissora TV8.

“A Polícia de Fronteira, em conjunto com o Serviço de Alfândega, monitora continuamente a situação para mantê-la sob controle e permanece em contato com as autoridades ucranianas competentes”, afirmou em comunicado a Polícia de Fronteira da Moldávia, que teve que redirecionar o trânsito na região.

As autoridades moldavas também recomendaram que cidadãos locais evitem a área e orientam buscar abrigo caso ouçam drones ou explosões perto da fronteira. Também se pede que as pessoas não se aproximem de destroços de aeronaves, munições ou outros objetos suspeitos e que acionem imediatamente a polícia.

Continua após a publicidade

Troca de ameaças

O Ministério de Defesa da Rússia havia afirmado, no domingo 4, que as forças russas intensificariam os ataques a instalações militares, locais da indústria de defesa e infraestrutura relacionada em Kiev e em outras partes da Ucrânia.

O alerta veio depois de Zelensky dizer à Reuters, em entrevista publicada no sábado 3, que a Ucrânia redobrará os ataques às refinarias de petróleo russas em resposta a uma nova política de ataques aéreos de Moscou, destinada a forçar as pessoas a abandonarem Kiev e outras cidades, mas que não terá como alvo civis.

Continua após a publicidade

No domingo, bombardeios russos atingiram pontes ucranianas em meio à visita do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, a Kiev. Ele anunciou um novo pacote de ajuda de 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 7,64 bilhões) ao governo ucraniano, dos quais 1,1 bilhão (R$ 6,4 bilhões) será destinado à defesa e o restante a reforçar o setor energético da nação, o qual, após os incessantes ataques russos, prevê um inverno difícil para a população.