Polícia reprime protestos anti-Maduro com gás lacrimogêneo na Venezuela

As forças de segurança da Venezuela utilizaram de gás lacrimogêneo contra os manifestantes que se reuniram nesta segunda-feira, 29, em Caracas para contestar a vitória do atual mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, nas eleições presidenciais.

Durante a tarde, centenas de pessoas foram às ruas em diversas zonas de concentrações. Um grupo grande de manifestantes caminhou cerca de 10 quilômetros pelo leste da capital venezuelana, chegando até um ponto próximo à rodovia principal, onde membros da Guarda Nacional e da polícia impediram a continuação dos protestos.

Outros lugares da capital também foram palco de manifestações, inclusive bairros pobres, informou a agência de notícias AFP. Milhares de pessoas que inundaram as ruas aos gritos de “Liberdade, liberdade!” e alguns arrancaram cartazes da campanha de Maduro que estavam espalhados por postes e paredes.

Cuando a un pueblo le quitas todo, también le quitas el miedo.

Viva Venezuela 🇻🇪 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/1RVTcij9e4 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) July 29, 2024

🚨Imágenes muy fuertes: Cuerpos policiales agreden brutalmente a un joven mientras lo detienen en El Rosal, Caracas. Difundan, por favor. Es horrible lo que está pasando en Venezuela. pic.twitter.com/NZJao6CEoL — Rafael Sotillo (@rafaelsotilloe) July 29, 2024

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível escutar o som dos protestos em Petare, maior bairro popular da América Latina e antigo reduto chavista. Mais manifestações também foram relatadas em Palo Verde, Terrazas del Ávila, el Junquito, Caricuao e El Valle, e até perto do Palácio Miraflores, residência oficial da presidência.

Diversos manifestantes seguiram as palavras de ordem da líder oposicionista Maria Corina Machado e tocaram o hino venezuelano como forma de protesto. Diversas ruas foram bloqueadas e, na rodovia Caracas-La Gauira, fileiras de pneus foram queimadas.

Antes disso, várias pessoas se reuniram para fazer panelaços contra o resultado eleitoral, enquanto moradores de Petare entoavam gritos de: “Vai cair, vai cair, este governo vai cair!”. Os protestos também foram em direção a base aérea militar El Libertador, a maior do país.

Atención. En estos momentos el pueblo de Venezuela esta comenzando a llegar a la base aérea militar El Libertador, la más grande del país, en Aragua. Masiva protesta en la entrada a la base. Militares, hagan lo correcto y acompañen al pueblo. pic.twitter.com/tpAKuBfG8b — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 29, 2024

Após as eleições presidenciais deste domingo, 28, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou Maduro como vencedor oficial da disputa nesta segunda-feira com 51,2% dos votos, contra 44,2% do principal candidato da oposição, Edmundo González. No entanto, o resultado é contestado pela oposição venezuelana e pela comunidade internacional. De acordo com Corina, os dados do regime são “matematicamente impossíveis” e a oposição tem provas incontestáveis de que ganhou o pleito, dados esses que serão disponibilizados em um portal online.

Nesta noite, ao lado de González, a quem chamou de presidente eleito, Corina também convocou um ato para as 11h (12h em Brasília) na terça-feira, 30.