Plano do Reino Unido de enviar refugiados para Ruanda será cancelado

Em seu primeiro anúncio após vencer as eleições, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse neste sábado, 06, que o plano de enviar refugiados para Ruanda será cancelado.

A política dizia que qualquer refugiado que entrasse no Reino Unido ilegalmente poderia ser enviado para Ruanda até que o governo britânico terminasse de analisar o pedido de asilo. Caso a solicitação fosse aceita, a pessoa poderia retornar ao país. Caso contrário, teria que solicitar o visto para permanecerem em Ruanda ou pedir asilo para os outros países.

Pleiteada desde 2022 pelo ex primeiro-ministro Rishi Sunak, do Partido Conservador, o plano tinha como objetivo desencorajar a entrada ilegal de pessoas no Reino Unido através do Canal da Mancha, utilizando pequenos barcos. A lei, no entanto, só foi aprovada pelo parlamento britânico em abril de 2024. E, devido a barreiras legais, nenhuma deportação chegou a ser efetivamente concluída.

Para Starmer, a política é falha porque não funcionou como dissuasor para os imigrantes ilegais. “O esquema de Ruanda estava morto e enterrado antes de começar. Nunca foi um desencorajador” disse Starmer. “Não estou disposto a continuar com truques que não funcionam”.

Troca de poder

Eleito na última sexta-feira, 5, Starmer e o Partido Trabalhista venceram com uma das maiores vantagens parlamentares na história do Reino Unido. O novo primeiro-ministro, agora, terá que enfrentar uma série de desafios, à medida que o país encontra dificuldades para reanimar sua economia enfraquecida.

Durante a coletiva de imprensa, Starmer disse que seu governo deve agir em áreas urgentes, como reduzir o tempo de espera para usar o serviço de saúde pública e lidar com um sistema prisional sobrecarregado. “Vamos ter que tomar as decisões difíceis e tomá-las cedo. Faremos isso com uma honestidade crua”, disse.