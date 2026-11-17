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Pescadores do Equador processam os Estados Unidos em tribunal federal, alegando que drones militares americanos atacaram sua embarcação no Oceano Pacífico. O processo busca reparação financeira e uma ordem judicial contra futuros ataques, contestando a falta de provas de narcotráfico e detalhando o tratamento recebido.

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Pescadores do Equador processaram os Estados Unidos em um tribunal federal americano, na segunda-feira 16, alegando que drones militares americanos atacaram sua embarcação “sem justificativa” no início deste ano. Esta é a primeira ação judicial movida por sobreviventes de um ataque americano desde o início da chamada Operação Lança do Sul, em setembro de 2025, que mira barcos nas principais rotas marítimas do tráfico no Caribe e Pacífico Oriental.

O processo, apresentado em Pittsburgh, busca reparação financeira para 17 pescadores da cidade portuária de Manta, no Equador, e uma ordem judicial para suspender os bombardeios na região.

Segundo o advogado dos pescadores, Daniel Kovalik, as vítimas têm provas da responsabilidade dos Estados Unidos, incluindo evidências de que os drones eram de fabricação americana e relatos de testemunhas oculares sobre o uso de símbolos da Guarda Costeira por membros da tripulação da embarcação que manteve os pescadores equatorianos sob cárcere privado.

Para justificar o bombardeio, autoridades americanas se fiaram em um memorando (secreto) do Departamento de Justiça que declara “conflito armado” com cerca de vinte cartéis de drogas latino-americanos e por isso teriam autorização para se defender. O processo, porém, alega que os Estados Unidos não apresentaram nenhuma prova concreta que conectasse qualquer uma das embarcações ao narcotráfico ou aos cartéis.

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Ao contrário de dezenas de ataques que Washington reconheceu publicamente, inclusive publicando vídeos nas redes sociais, este bombardeio é um de pelo menos três ataques não reconhecidos no Pacífico. Em agosto, o jornal americano The New York Times noticiou que o Pentágono e a Guarda Costeira negaram qualquer envolvimento nos três episódios.

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Entenda o caso

O ataque, ocorrido em 17 de março deste ano, aconteceu quando um barco pesqueiro voltava ao Equador de uma viagem com destino à Ilha de Galápagos para pescar. No meio do caminho, a Marinha equatoriana parou a embarcação para uma inspeção. Um relatório da Guarda Costeira equatoriana fornecido pelo advogado dos pescadores revelou que os agentes não encontraram nada suspeito no barco e por isso permitiram que eles continuassem a viagem.

Mais tarde, no entanto, dois drones armados teriam atingido o barco, provocando um incêndio e deixando dois dos tripulantes, Jordy Alexander Flores Lucas e Leonel Alberto Pilay Barahona, gravemente feridos.

De acordo com a ação judicial, os homens pularam em pequenos botes salva-vidas e foram até uma embarcação próxima, cuja tripulação falava inglês, vestia uniformes militares camuflados com bandeiras americanas e coletes com a inscrição “Guarda Costeira dos Estados Unidos”. No momento em que os pescadores pediram ajuda, um rifle foi apontado para eles.

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Flores Lucas foi, então, levado para a parte inferior da embarcação para receber tratamento médico, onde os tripulantes riram e fizeram um desenho em um quadro-negro para descrever o bombardeio. Os outros pescadores, segundo a queixa, foram amarrados, encapuzados e forçados a ficar de pé descalços em um convés quente por aproximadamente 24 horas, sem comida e com pouquíssima água.

No dia seguinte, foram transferidos para um navio salvadorenho para uma viagem de sete dias até El Salvador, onde os homens feridos foram hospitalizados e os demais mantidos em um centro de acolhimento para migrantes até o final de março. Os autores da ação alegam que o ataque destruiu seus meios de subsistência e causou graves traumas psicológicos e deficiências físicas permanentes.

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Ataques no Caribe e Pacífico Oriental

Desde setembro de 2025, as forças americanas realizaram 72 ataques contra supostos barcos de narcotráfico, matando pelo menos 244 pessoas, segundo levantamento do New York Times.

Trump sustenta que os Estados Unidos estão em um “conflito armado” contra os cartéis e que as operações são necessárias para impedir a entrada de drogas no país e reduzir as mortes por overdose. O governo, no entanto, tem divulgado poucas evidências públicas para sustentar que as pessoas mortas nas operações eram traficantes de drogas.

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As incursões também provocaram críticas de especialistas em direito internacional e direito dos conflitos armados, organizações de direitos humanos e parlamentares democratas, que questionam a legalidade das operações e afirmam que algumas delas podem configurar execuções extrajudiciais.