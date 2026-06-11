Pentágono é parcialmente isolado por incidente com ‘materiais perigosos’

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O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, foi fechado devido a uma ameaça de “materiais perigosos”. Andares foram isolados e equipes de emergência, com máscaras de gás, estão no local. O porta-voz confirmou um “problema de qualidade do ar”, ativando protocolos de segurança. A situação está sob investigação.

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O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi fechado nesta quinta-feira, 11, devido a um “incidente com materiais perigosos”, segundo a TV americana CNN Internacional.

Os pavimentos do segundo andar ao quinto andar e alguns corredores do extenso complexo do Pentágono foram isolados e os policiais que circulam pelo prédio estão usando máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química, disseram três fontes à emissora americana.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou que os sistemas dentro do prédio “detectaram um problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até que determinemos a gravidade”.

“O Departamento está executando os protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de confinamento para a área afetada. Equipes de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do prédio”, disse Parnell. Continua após a publicidade

Continua após a publicidade Em uma publicação nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros e Serviço de Emergência Médica de Arlington, condado americano onde o prédio está localizado, informou que uma equipe de materiais perigosos está operando no Pentágono devido a um “incidente com materiais perigosos”. O edifício do Pentágono é um dos maiores prédios de escritórios do mundo. Com 5 andares, 5 anéis concêntricos e formato em 5 pontas, ele abriga cerca de 26 mil funcionários e foi atingido durante os ataques da Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001. Continua após a publicidade