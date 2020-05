Pentágono divulga relatório sobre OVNIs

O Pentágono divulgou nesta quinta-feira, 14, um relatório que detalha os encontros entre aviões militares dos Estados Unidos com “fenômenos aéreos não identificados”. Há menos de um mês, o governo americano retirou o sigilo de três vídeos que mostram a proximidade dos pilotos aos objetos voadores. Em nenhum momento, porém, o relatório menciona que os objetos possam ser de origem extraterrestre.

“A aeronave não identificada parece ser de pequeno porte, de tamanho aproximado ao de uma maleta de cor prata”, descreve o relatório sobre um encontro ocorrido no dia 26 de março de 2014. Durante o episódio, o avião americano “passou a 300 metros de distância do objeto, mas foi incapaz de determinar a identidade da aeronave”, diz o relatório. O piloto “tentou ganhar contato visual com a aeronave, mas não conseguiu”, conclui.

O relatório descreve as aeronaves não identificadas como Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS, na sigla em inglês), o mesmo termo usado pelo Pentágono para se referir aos drones. O texto foi publicado pelo site The Drive que o solicitou por meio da lei de acesso à informação americana (FOIA).

Em outro encontro, de novembro de 2013, um piloto da Marinha americana conseguiu avistar uma pequena nave. “Essa aeronave tinha cerca de 2,5 metros de largura e estava pintada de branco, sem nenhum outro recurso aparente… Devido ao seu tamanho, a aeronave foi classificada como um UAS”, afirma o relatório.

Em junho de 2013, outro objeto, da mesma cor branca, foi avistado. Desta vez, ele tinha o “formato de um drone ou míssil”. O relatório aponta que o Pentágono não conseguiu determinar a origem ou quem operava esses objetos.