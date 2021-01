Pence telefona para Harris e oferece ajuda na cerimônia de posse

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, telefonou nesta sexta-feira, 15, para a vice-presidente eleita, Kamala Harris, para parabenizá-la pela vitória nas eleições de novembro e oferecer sua assistência na cerimônia de juramento do cargo, segundo o jornal americano The New York Times.

Essa é a primeira vez em que Pence conversa com Harris desde o debate entre vice e candidata a vice em novembro. Segundo fontes ouvidas pelo Times, a conversa foi “agradável” entre as duas partes.

Ainda não está claro se Pence e sua esposa, Karen, irão receber Harris e seu marido, Doug Emhoff, na residência oficial da vice-presidência antes da posse no dia 20, como é a tradição, por questões de segurança, segundo o Times. No entanto, Pence estará presente na posse, substituindo o presidente de saída, Donald Trump, que até o momento não reconheceu os resultados das eleições e sequer cumprimentou o presidente eleito, Joe Biden.

Segundo outros veículos de imprensa americanos, como o The Washington Post, Trump deixará Washington na manhã da posse e viajará para Flórida, para seu resort pessoal Mar-a-Lago.

Nos últimos dias como vice-presidente, Pence presidiu a seção conjunta do Capitólio para certificar os resultados das eleições. No mesmo dia, uma turba incitada por Trump invadiu o prédio e conseguiu interromper temporariamente o processo democrático. Pence, pouco antes da certificação ter começado, havia publicado um texto em que dissera que não iria tentar reverter os resultados do pleito, algo que enfureceu Trump.

Mesmo após a saída de Trump da Casa Branca, o Senado americano continuará com o processo de impeachment que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O objetivo é cassar o direito do republicano de concorrer novamente a um cargo público no futuro, ou seja, impedir que Trump tente a Presidência em 2024.