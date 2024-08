Pelo 2º dia, Rússia lança chuva de ataques contra Ucrânia e mata ao menos 5

A Rússia lançou uma série de ataques aéreos contra a Ucrânia durante a madrugada desta terça-feira, 27, matando pelo menos cinco pessoas. É o segundo dia consecutivo de uma ofensiva do tipo, já que na segunda-feira uma chuva de mísseis e drones atingiu rede elétrica do país, descrita por autoridades ucranianas como “um dos maiores ataques” desde o início da guerra, há dois anos e meio.

A cidade de Zaporizhzhia, um importante centro industrial ucraniano, foi um dos principais alvos dos disparos desta terça. Além disso, um míssil atingiu um hotel na cidade de Kryvyi Rih, no centro do país, deixando 16 pessoas feridas e ao menos duas desaparecidas.

A Força Aérea ucraniana afirmou que abateu cinco dos 10 mísseis e 60 dos 81 drones lançados pela Rússia nesta madrugada. As autoridades da capital, Kiev, disseram que a defesa aérea local destruiu todos armamentos que miravam a cidade, mas que os destroços que caíram provocaram incêndios florestais na região.

“Nós, sem dúvida, responderemos à Rússia por este e todos os outros ataques. Crimes contra a humanidade não podem ficar impunes”, escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em sua conta no X, antigo Twitter.

Ofensiva russa

Os ataques ocorrem um dia depois da Rússia lançar um dos maiores ataques contra cidades ucranianas e a rede elétrica do país desde o início da guerra.

Mais de 100 mísseis e cerca de 100 drones Shahed, de fabricação iraniana, atingiram 15 regiões em todo o país na segunda-feira, matando pelo menos cinco pessoas. Os danos à rede energética do país deixaram milhares de pessoas no escuro, além de provocarem escassez de água em diversas cidades, inclusive na capital Kiev.

“Terroristas russos mais uma vez atacaram a infraestrutura de energia”, escreveu o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, em seu canal no aplicativo de mensagens no Telegram.

Após os ataques, Zelensky mais uma vez pediu que seus aliados no Ocidente permitam que o país use armas doadas pelos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra a Rússia. “A Ucrânia não pode ser restringida em suas capacidades de longo alcance quando os terroristas não enfrentam tais limitações”, disse ele.

O Ministério da Defesa russo, por sua vez, disse que os ataques, que usaram “armas aéreas e marítimas de precisão de longo alcance e drones de ataque”, tinham como alvo instalações de energia que supostamente estavam sendo usadas para ajudar a “produção militar” ucraniana. Segundo o órgão, todos os alvos pretendidos foram atingidos.

Enquanto isso, na Rússia, autoridades disseram que quatro mísseis ucranianos foram abatidos na região de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma invasão ao território russo no início do mês.