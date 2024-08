Pela 10ª vez, secretário de Estado dos EUA vai a Israel em busca de cessar-fogo

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv neste domingo, 18, para tentar acelerar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas. Ele já visitou a região dez vezes desde o início do conflito, em outubro.

Nesta segunda-feira, Blinken se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e outros líderes do país. Em seguida, ele viajará para o Egito, onde as negociações também estão em andamento.

Um alto funcionário do governo Biden afirmou à Reuters que as conversas chegaram a um “ponto de inflexão” e que é essencial fechar um acordo o quanto antes. “Acreditamos que este é um momento crítico”, disse .

Até agora, os mediadores — Catar, Estados Unidos e Egito — não conseguiram resolver as diferenças que impedem um acordo, e a violência em Gaza continua. Também neste domingo, um ataque aéreo israelense matou 21 pessoas, incluindo seis crianças, em Deir Al-Balah, de acordo com as autoridades palestinas. O exército israelense afirmou ter destruído lançadores de foguetes em Khan Younis e matado 20 militantes.

Netanyahu mantém sua posição de que as forças israelenses devem continuar no Corredor Filadélfia, na fronteira entre Gaza e Egito, para evitar o contrabando de armas. Ele reafirmou que está focado em garantir a libertação dos reféns e em impedir que o Hamas mantenha o controle de Gaza.