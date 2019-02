Pedro Sánchez convoca eleições antecipadas na Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, convocou nesta sexta-feira, 15, eleições legislativas antecipadas no país para o próximo dia 28 de abril.

No último domingo, Sánchez, que lidera um governo minoritário no país europeu, foi alvo de protestos contra a sua posição de aceitar negociar com os separatistas da Catalunha, que querem tornar a região independente da Espanha.

No ato, convocado pelos partidos de direita PP, Ciudadanos e Vox, já existia o pleito pelas novas eleições, que poderão representar a mudança no governo do país.

Na quarta-feira 13, o primeiro-ministro sofreu uma derrota importante no Parlamento, que recusou seu projeto para o orçamento de 2019 no país, o obrigando a seguir com as contas como foram projetadas pelo governo do PP. Sánchez governa a Espanha desde junho do ano passado, quando liderou uma moção que derrubou o ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy.

(Com EFE)