🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Passageiro é ‘sugado’ para fora de avião após janela quebrar em voo da Ryanair

Pessoa ficou 'até os ombros' fora da aeronave, que precisou retornar à Grécia minutos depois da decolagem; autoridades investigam

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 15h03 | Atualizado em 10 jul 2026, 15h10
Avião da Ryanair
Avião de Ryanair decolando do aeroporto de Stansted em Londres, na Inglaterra (Dan Kitwood/Getty Images)
Continua após publicidade
Passageiro é ‘sugado’ para fora de avião após janela quebrar em voo da Ryanair Priorizar nos meus resultados Google

Poucos minutos após decolar de Tessalônica, na Grécia, um avião da Ryanair precisou retornar ao aeroporto de origem nesta sexta-feira, 10, depois que uma janela da cabine de passageiros se rompeu durante o voo. A companhia aérea confirmou o incidente e informou que a aeronave realizou um pouso de emergência em segurança.

Segundo a Ryanair, o Boeing 737 NG seguia para Memmingen, no sul da Alemanha, quando a tripulação decidiu interromper a viagem após identificar o problema. Um passageiro recebeu atendimento médico, mas a empresa não informou a gravidade do caso nem explicou o que provocou a quebra da janela.

De acordo com duas fontes aeroportuárias ouvidas pela agência Reuters, o passageiro chegou a ser parcialmente sugado para fora da aeronave após a despressurização da cabine, com a parte superior do corpo na parte externa, até a altura dos ombros. A informação também foi divulgada por veículos de imprensa gregos, que afirmam que um fragmento do motor teria atingido a fuselagem e quebrado a janela. Essas circunstâncias, no entanto, ainda não foram confirmadas oficialmente.

Siga

Dados do site de monitoramento FlightRadar24 mostram que a aeronave fez o retorno logo após a decolagem. Segundo uma das fontes consultadas pela Reuters, o mesmo avião também precisou voltar a Tessalônica na noite de quinta-feira, 9, durante um voo com destino a Sarajevo, embora o motivo desse desvio não tenha sido esclarecido.

Continua após a publicidade

Vídeos publicados nas redes sociais, cuja autenticidade ainda não foi verificada de forma independente, mostram o interior da cabine com uma janela destruída e máscaras de oxigênio acionadas.

Continua após a publicidade

Após o pouso, os passageiros desembarcaram normalmente e retornaram ao terminal. A aeronave permanece em Tessalônica, onde investigadores iniciaram uma apuração para determinar a causa do incidente.

Continua após a publicidade

O episódio remete ao acidente ocorrido em 2018 com um Boeing 737 NG da Southwest Airlines, nos Estados Unidos. Na ocasião, a quebra de uma pá do motor lançou destroços contra a fuselagem, rompendo uma janela e provocando uma despressurização explosiva. Uma passageira de 43 anos foi parcialmente sugada para fora da aeronave e morreu em consequência dos ferimentos.

A investigação levou o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) a recomendar mudanças no projeto da carenagem do motor do modelo 737 NG. Desde então, as autoridades também determinaram inspeções mais frequentes nas pás do ventilador dos motores para reduzir o risco de novas falhas.

Continua após a publicidade

Até o momento, não há indicação de que o incidente envolvendo o voo da Ryanair tenha a mesma origem do acidente registrado nos Estados Unidos. A Boeing não comentou o caso.

Publicidade
TAGS:
Acidente
avião
Grécia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).