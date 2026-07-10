Passageiro é ‘sugado’ para fora de avião após janela quebrar em voo da Ryanair
Pessoa ficou 'até os ombros' fora da aeronave, que precisou retornar à Grécia minutos depois da decolagem; autoridades investigam
Poucos minutos após decolar de Tessalônica, na Grécia, um avião da Ryanair precisou retornar ao aeroporto de origem nesta sexta-feira, 10, depois que uma janela da cabine de passageiros se rompeu durante o voo. A companhia aérea confirmou o incidente e informou que a aeronave realizou um pouso de emergência em segurança.
Segundo a Ryanair, o Boeing 737 NG seguia para Memmingen, no sul da Alemanha, quando a tripulação decidiu interromper a viagem após identificar o problema. Um passageiro recebeu atendimento médico, mas a empresa não informou a gravidade do caso nem explicou o que provocou a quebra da janela.
De acordo com duas fontes aeroportuárias ouvidas pela agência Reuters, o passageiro chegou a ser parcialmente sugado para fora da aeronave após a despressurização da cabine, com a parte superior do corpo na parte externa, até a altura dos ombros. A informação também foi divulgada por veículos de imprensa gregos, que afirmam que um fragmento do motor teria atingido a fuselagem e quebrado a janela. Essas circunstâncias, no entanto, ainda não foram confirmadas oficialmente.
Dados do site de monitoramento FlightRadar24 mostram que a aeronave fez o retorno logo após a decolagem. Segundo uma das fontes consultadas pela Reuters, o mesmo avião também precisou voltar a Tessalônica na noite de quinta-feira, 9, durante um voo com destino a Sarajevo, embora o motivo desse desvio não tenha sido esclarecido.
Vídeos publicados nas redes sociais, cuja autenticidade ainda não foi verificada de forma independente, mostram o interior da cabine com uma janela destruída e máscaras de oxigênio acionadas.
The aircraft that partially sucked a 61-year-old Serbian man out of the window is a Boeing 737-800 (Next Generation), not a B737 MAX. It’s an 18-year-old airframe, MSN 36569, built in Renton and delivered to Ryanair in March 2008, registered as EI-DYF. It later entered service… pic.twitter.com/lIO2ByXp3a
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 10, 2026
#Greece Ryanair FR1879: Passenger Nearly Sucked Out Mid-Air
A Malta Air Boeing 737-800 (reg 9H-QEU) from Thessaloniki to Memmingen had to return shortly after takeoff when a cabin window shattered at ~15,000 ft.
Debris from a No. 2 engine failure struck the window, causing… pic.twitter.com/xgb9WZNrJ4
— SLCScanner (@SLCScanner) July 10, 2026
Após o pouso, os passageiros desembarcaram normalmente e retornaram ao terminal. A aeronave permanece em Tessalônica, onde investigadores iniciaram uma apuração para determinar a causa do incidente.
O episódio remete ao acidente ocorrido em 2018 com um Boeing 737 NG da Southwest Airlines, nos Estados Unidos. Na ocasião, a quebra de uma pá do motor lançou destroços contra a fuselagem, rompendo uma janela e provocando uma despressurização explosiva. Uma passageira de 43 anos foi parcialmente sugada para fora da aeronave e morreu em consequência dos ferimentos.
A investigação levou o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) a recomendar mudanças no projeto da carenagem do motor do modelo 737 NG. Desde então, as autoridades também determinaram inspeções mais frequentes nas pás do ventilador dos motores para reduzir o risco de novas falhas.
Até o momento, não há indicação de que o incidente envolvendo o voo da Ryanair tenha a mesma origem do acidente registrado nos Estados Unidos. A Boeing não comentou o caso.