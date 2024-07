Parlamento Europeu reelege Ursula von der Leyen como chefe da UE

O Parlamento Europeu reelegeu Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, nesta quinta-feira, 18, concedendo-lhe mais cinco anos no posto. A escolha marca uma opção por estabilidade e continuidade para a instituição, em meio às turbulências da guerra na Ucrânia, a ascensão de partidos de extrema direita e a ameaça do retorno do ex-presidente americano Donald Trump à Casa Branca – cuja postura anti-Otan preocupa a aliança militar.

Von der Leyen, líder do Partido Popular Europeu, de centro-direita, obteve 401 votos numa votação secreta, muito mais do que os 361 de que precisava para ser eleita. Houve 284 votos contrários, 15 abstenções e sete votos nulos.

A chefe da Comissão, de 65 anos, teve o apoio dos três principais grupos pró-União Europeia dentro do parlamento – o Partido Popular Europeu, de centro-direita, os Socialistas e os liberais do Renovar a Europa. Com isso, manteve o “cordão sanitário” contra posições extremistas que marcou seu primeiro mandato.

Nas semanas e meses que antecederam a votação, alguns legisladores desses grupos centristas disseram que não votariam nela, forçando-a a procurar apoio fora da sua coligação atual, incluindo entre os Verdes, de tendência esquerdista.

Agora que von der Leyen tem o apoio do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu, ela começará a montar seu novo gabinete.

Dinheiro e armas

Antes da votação, Von der Leyen dirigiu-se por 50 minutos aos eurodeputados em Estrasburgo, na sede do Parlamento Europeu, e falou principalmente de dois assuntos: defesa e economia.

“Os aviões de Putin jogaram seus mísseis em um hospital infantil em Kiev, e todos vimos as imagens de crianças cobertas com sangue. O ataque não foi um erro de cálculo, mas uma mensagem arrepiante do Kremlin para nós”, declarou. “Nossa resposta deve ser clara: ninguém quer mais a paz que o povo da Ucrânia, uma paz justa e duradoura para um país livre e independente. A Europa estará com a Ucrânia por quanto tempo for preciso. Esta é a nossa mensagem.”

Na área da economia – que ela alia ao meio ambiente, como em seu primeiro mandato –, prometeu a continuidade do Pacto Ecológico Europeu, frisando que quer combinar “reindustrialização com descarbonização”. No contexto de uma Europa estagnada economicamente, em que os cidadãos se sentem pressionados pela alta no custo de vida, ela propôs um “New clean industrial deal”, um pacto de política industrial sobre uma base de energia renovável. Von der Leyen prometeu ainda trabalhar por um ambiente de negócios mais ágil e promover um mercado de capitais unificado.

Com essa posição, ela deixou de buscar os votos da ultradireita que defende aproximação com Putin e apresenta ceticismo diante das mudanças climáticas, preferindo os do centro político, maior bloco dentro do Parlamento Europeu e que apoia a Ucrânia incondicionalmente.