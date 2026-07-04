Papa usa Dia da Independência dos EUA para defender imigrantes

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Em meio às celebrações dos 250 anos dos EUA, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem que contrasta com a postura de Trump. O pontífice exaltou o país como referência mundial de liberdade por acolher imigrantes e defendeu a fidelidade aos princípios de justiça e unidade, reforçando a defesa dos migrantes com sua visita a Lampedusa.

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Poucas horas depois de Donald Trump abrir as comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, exaltando o patriotismo americano e denunciando uma suposta “ameaça comunista”, em meio ao endurecimento de sua política migratória, uma mensagem do Vaticano chegou ao Centro Nacional da Constituição, na Filadélfia. O papa Leão XIV apresentou uma visão oposta sobre o que define a identidade americana. Lembrou que os Estados Unidos se tornaram uma referência mundial de liberdade justamente por terem acolhido imigrantes ao longo de sua história.

Sem mencionar Trump, Leão XIV defendeu que o país permaneça fiel aos princípios da Declaração de Independência. “Esta é uma oportunidade para que a América permaneça fiel ao sonho que lhe rendeu o título de terra dos livres e lar dos corajosos”, afirmou. Para o pontífice, o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos deve servir como um momento de reflexão sobre valores como liberdade, justiça e unidade.

Após a mensagem, Leão XIV seguiu para Lampedusa, ilha italiana que se tornou um dos principais símbolos da crise migratória no Mediterrâneo. Ali, encontrou migrantes recém-chegados, agentes da guarda costeira e integrantes de organizações humanitárias. “A Igreja continua a caminhar ao lado de vocês, apoiando e encorajando quem busca proteção”, disse. A visita foi interpretada por analistas do Vaticano como um novo recado à Casa Branca e uma reafirmação da defesa dos migrantes, marca do pontificado iniciado por Francisco e mantida por seu sucessor.