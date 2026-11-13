Papa Leão XIV protagoniza cena inusitada com jovem no Peru
Momento chamou atenção em estádio de Lima
Um momento inusitado marcou a vigília da juventude com o papa Leão XIV, realizada em um estádio lotado em Lima, no Peru. Durante o encontro, uma jovem lançou seu terço em direção ao pontífice, que surpreendeu ao pegar o objeto no ar e devolvê-lo com a mesma habilidade. A garota também conseguiu agarrar o terço lançado pelo papa e comemorou a troca, registrada em vídeo, sob os olhares dos fiéis.
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