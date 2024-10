Papa critica ‘vergonhosa incapacidade’ em colocar fim a conflitos no Oriente Médio

O papa Francisco criticou em carta aberta nesta segunda-feira, 7, a “vergonhosa incapacidade” da comunidade internacional em colocar um fim aos conflitos no Oriente Médio, em uma fala que coincide com a marca de primeiro ano dos ataques do grupo militante palestino Hamas a Israel, que deixaram mais de 1.200 mortos e mais de 200 reféns.

“Há um ano, acendeu-se o pavio do ódio, que não foi apagado, mas explodiu em uma espiral de violência, na vergonhosa incapacidade da comunidade internacional e dos países mais poderosos de silenciar as armas e pôr fim à tragédia da guerra”, afirmou o pontífice no texto, direcionado a católicos do Oriente Médio. + Israel marca um ano de ataques do Hamas, mas guerra ainda segue em múltiplas frentes Israel respondeu ao ataque de 7 de outubro de 2023 lançando uma das campanhas militares mais duras da história recente. A guerra em Gaza matou mais de 41.000 palestinos, entre eles milhares de crianças e mulheres. Segundo a agência das Nações Unidas para os palestinos, 1,9 milhão de pessoas deixaram suas casas, bairros e cidades desde outubro de 2023, quando Israel invadiu a Faixa da Gaza após o ataque do grupo terrorista Hamas. O número corresponde a quase 90% da população do enclave.