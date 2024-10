Israel marca um ano de ataques do Hamas, mas guerra ainda segue em múltiplas frentes

Marcando o primeiro ano dos ataques do grupo militante palestino Hamas que deixaram mais de 1.200 mortos e mais de 200 reféns, vigílias e eventos memoriais estão acontecendo em Israel nesta segunda-feira, 7. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prestou homenagem aos “caídos de Jerusalém” em um evento conjunto com o prefeito da cidade.

Antes do amanhecer, centenas de famílias dos mortos no festival de música Nova, junto com o presidente israelense Isaac Herzog, se reuniram no local onde pelo menos 364 foram mortos e muitos outros foram feitos reféns. Quando o sol nasceu, os organizadores tocaram a mesma faixa de música eletrônica que foi abruptamente interrompida quando os primeiros foguetes do Hamas foram lançados.

Uma cerimônia oficial de estado está marcada para ir à TV nesta segunda-feira. O evento foi pré-gravado sem público — aparentemente para evitar possíveis interrupções — na cidade de Ofakim, uma das várias comunidades e bases do exército que foram atacadas há um ano.

Ataques de Israel em Gaza

Israel respondeu ao ataque de 7 de outubro de 2023 lançando uma das campanhas militares mais duras da história recente. A guerra em Gaza matou mais de 41.000 palestinos, entre eles milhares de crianças e mulheres, deslocou a maioria dos 2,3 milhões de pessoas do território e causou fome generalizada.

Continua após a publicidade

Para marcar um ano do conflito, o Exército israelense divulgou um balanço de atividades militares, citando 40.000 ataques ao que seriam posições do Hamas na Faixa de Gaza. Segundo os israelenses, cerca de 20 mil “terroristas” foram mortos ou presos.

A guerra hoje

Apesar da campanha, amplamente criticada e condenada pela comunidade internacional, a região se vê envolta ainda mais em guerras em diversas frentes, com combates registrados em Gaza, Líbano e Israel nas últimas 24 horas.

Um ataque israelense contra o campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, matou três pessoas e feriu várias outras, de acordo com a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS). O Exército israelense disse que atingiu vários locais em Gaza durante a noite, descrevendo-os como “alvos e lançadores” do Hamas.

Continua após a publicidade

Em outra frente, o Exército israelense afirmou que cercou Jabalya, no norte de Gaza , lançou uma nova operação terrestre após ver sinais de reconstrução do Hamas na região. Em outro ponto, ataques aéreos israelenses tiveram como alvo uma escola e uma mesquita que estavam sendo usadas como abrigos no centro de Gaza, onde autoridades israelenses alegam que o Hamas estava operando, matando pelo menos 25 pessoas e sobrecarregando um hospital próximo.

Poucas horas depois, ao menos duas pessoas ficaram feridas em Israel depois que o Hamas lançou foguetes de Gaza. A ala militar do Hamas, as Brigadas Al Qassam, disse que atingiu “a profundidade da ocupação, a cidade de Tel Aviv, com uma barragem de foguetes M90”.

A cidade israelense de Haifa, no norte do país, também foi palco de ataques, mas da milícia libanesa Hezbollah, deixando cinco feridos.

Continua após a publicidade

No Líbano, enquanto isso, um ataque israelense matou pelo menos 10 bombeiros, o mais recente de uma série de ataques que mataram dezenas de socorristas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.Os bombeiros estavam em um prédio municipal na cidade de Baraachit, no sul, que foi atingido enquanto eles se preparavam para uma missão.