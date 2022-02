Os países que já enviaram ajuda militar para a Ucrânia

À medida que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia segue pelo quinto dia consecutivo, vários países do mundo estão enviando ajuda financeira e militar para Kiev, de forma a conter o avanço do exército russo no país.

De acordo com o Ministério da Saúde ucraniano, mais de 350 civis foram mortos desde o início do confronto. Já a Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), estima que mais de meio milhão de pessoas já atravessaram as fronteiras para fugir da guerra, principalmente em direção à Polônia.

Confira, a seguir, a lista de nações que já enviaram ajuda para a Ucrânia:

Estados Unidos

Na última sexta-feira (25), o presidente americano, Joe Biden, instruiu o Departamento de Estado a liberar até 350 milhões de dólares adicionais em armas dos estoques para os ucranianos alocados pela Lei de Assistência Externa.

O Pentágono disse que as armas incluem anti blindagem, armas pequenas, coletes à prova de balas e várias munições em apoio aos defensores da linha de frente, assim como sistemas antiaéreos.

Além disso, de acordo com o secretário de Estado, Antony Blinken, os Estados Unidos já enviaram mais de 1 bilhão de dólares em assistência para a segurança no ano passado.

Polônia

Primeiro país a anunciar ajuda publicamente para Kiev, o governo polonês enviou um comboio com munição para a Ucrânia, porém não foi especificado a quantidade nem o tipo de munição enviada.

Reino Unido

Em janeiro, o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse que o Reino Unido enviou sistemas leves de armas defensivas anti blindagem para a Ucrânia. Na última quarta-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, prometeu um novo apoio militar, incluindo fornecimento de armas letais e itens de ajuda não letais.

França

O país, cujo presidente, Emmanuel Macron, esteve à frente das negociações em busca de uma solução diplomática antes do início dos conflitos, anunciou que está despachando mais equipamentos militares e combustíveis para auxiliar o exército ucraniano.

Além disso, o governo disse já ter ajudado anteriormente com o envio de armas antiaéreas e outros itens defensivos.

Holanda

Em carta ao Parlamento no último sábado, o governo holandês disse que irá fornecer 200 foguetes antiaéreos e 50 armamentos antitanque depois de um pedido feito pela Ucrânia. Além disso, o país pretende enviar um conjunto de defesa aérea ao lado da Alemanha para um grupo de batalha da Otan na Eslováquia.

Alemanha

O governo alemão autorizou o envio de 1.000 armas antitanque e 500 mísseis terra-ar para a defesa contra a Rússia. Essa é uma grande mudança da política de longa data de Berlim de proibir a exportação de armamento letal para uma zona de conflito.

Canadá

Os canadenses anunciaram que irão enviar armamento letal para Kiev e que irão emprestar cerca de meio bilhão de dólares canadenses para ajudar na defesa do país.

Suécia

Estocolmo, assim como a Alemanha, também está abrindo mão de sua postura neutra ao prometer o envio de 5.000 foguetes antitanque para a Ucrânia, além de armaduras e alimento para o campo de batalha.

Essa é a primeira vez que o país fornece armamento a uma zona de conflito desde que a União Soviética tentou invadir a Finlândia em 1939.

Bélgica

Além de 3.000 fuzis e 200 armas antitanque, o país também está enviando aos ucranianos cerca de 3.800 toneladas de combustível.

Portugal

Os portugueses anunciaram que irão enviar óculos de visão noturna, coletes à prova de balas, capacetes, granadas, munição e espingardas para o exército ucraniano.

Grécia

O governo grego anunciou o auxílio através de ajuda humanitária e “equipamentos de defesa” para a Ucrânia. Atualmente, a Grécia tem uma grande comunidade de diáspora na Ucrânia e 10 gregos foram mortos desde o início dos confrontos.

Romênia

O país, que faz fronteira com a Ucrânia, está oferecendo seus 11 hospitais militares para o tratamento de feridos, além do envio de combustível, coletes à prova de balas, capacetes e outros materiais militares no valor de 3,3 milhões de dólares.

Espanha

O governo espanhol disse que irá enviar 20 toneladas de materiais de ajuda ao país, principalmente equipamentos médicos e itens defensivos.

República Tcheca

Praga prometeu enviar ao exército um arsenal de 30.000 pistolas, 7.000 rifles, 3.000 metralhadoras e 1 milhão de balas para munição. Além disso, serão enviados 4.000 morteiros no valor de 1,6 milhão de dólares.