Os líderes mundiais que ficaram de fora da foto oficial do G20

Depois de ser o único dos líderes do G20 a não pegar a rampa para subir, a pé, até o local no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde seria cumprimentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, protagonizou uma nova quebra de protocolo nesta segunda-feira, 18. Na hora da foto oficial, pouco depois do almoço, o democrata não apareceu.

+ Biden não sobe rampa e pega elevador para cumprimentar Lula no G20

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também ficaram de fora da fotografia. Os motivos ainda não foram divulgados, mas, nos bastidores, fala-se em um atraso não intencional.