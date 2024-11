Biden não sobe rampa e pega elevador para cumprimentar Lula no G20

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o único dos líderes do G20 a não pegar a rampa para subir, a pé, até o local no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro onde se posicionam para cumprimentar Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocupa a presidência rotativa do grupo neste ano. A cúpula começou nesta terça-feira, 18, e vai até a quarta-feira, 19.

Biden evitou caminhar a pé pelo tapete vermelho íngreme, escolhendo, ao invés disso, subir de elevador até o primeiro andar do museu para cumprimentar seu homólogo brasileiro, a primeira-dama, Janja, e tirar fotos.

Antes dele, já haviam feito o trajeto o líder chinês, Xi Jinping, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, dois dos principais rivais de Washington que, caso se cruzem com Biden nos corredores do museu, podem criar uma bela saia-justa.