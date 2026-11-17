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Em seu livro “Promise Me, America”, Joe Biden critica Volodymyr Zelensky, descrevendo-o como “temperamental”, “teimoso” e “menos grato” pelo apoio dos EUA. Ele destaca que, apesar dos desafios, o investimento na Ucrânia beneficiou a economia americana. O ex-presidente também expressa que o líder ucraniano o impressionou com sua determinação.

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Em seu novo livro autobiográfico, Promise Me, America, o ex-presidente americano Joe Biden lança duras críticas ao mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, com quem manteve contatos frequentes entre 2022 e 2024, ano final de seu mandato, devido à invasão russa e ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia.

Na obra, lançada nesta terça-feira, 17, ele descreve seu então homólogo como uma pessoa “difícil de trabalhar”, “temperamental” e “um homem teimoso”.

Zelensky foi “menos grato do que eu esperava”, escreveu Biden, em referência ao apoio diplomático e à assistência militar americana.

A guerra no Leste Europeu ocupa uma parte significativa do livro, que destaca os resultados de sua gestão, com pouco reconhecimento dos próprios erros. Ao relatar negociações difíceis com o presidente russo, Vladimir Putin, o ex-presidente aborda os acontecimentos anteriores ao início do conflito e a cooperação entre Washington e Kiev desde a invasão, em fevereiro de 2022, até sua saída da Presidência, em janeiro de 2025.

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“Por mais corajosos que ele e os ucranianos fossem, eles colocaram nossa paciência à prova em muitas ocasiões, exigindo mais armamentos e dinheiro. Os Estados Unidos têm recursos enormes, mas eles não são ilimitados”, escreve Biden.

Mas ele ressaltou: “O povo americano deveria saber: tivemos um bom retorno sobre nosso investimento. Quase todo o dinheiro foi gasto nos Estados Unidos, em nossos sistemas de armamentos, uma despesa que gerou mais empregos em nosso país. ”

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‘Elogios’ escassos

Durante sua descrição sobre o conflito contra a Rússia, Biden pinta uma imagem de Zelensky que não é inteiramente negativa, mas também pouco elogiosa.

“Zelensky podia ser temperamental e teimoso em nossas conversas privadas, e não tão grato quanto eu esperava. Isso podia ser frustrante, e deixei isso muito claro para ele. Ainda assim, me recusei a abandonar os ucranianos, que demonstravam um enorme espírito de luta. E Zelensky também”, acrescenta o ex-presidente.

O ex-presidente discorre sobre a habilidade de comunicação do presidente ucraniano e relembra sua visita secreta a Kiev, em fevereiro de 2023. Na ocasião, o filho do líder ucraniano, então com 10 anos, entregou ao americano um desenho de um sistema de defesa aérea fornecido pelos Estados Unidos, acompanhado da mensagem: “Obrigado por ajudar meu pai a salvar todos nós. ”

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“Eu temia que o presidente Zelensky, que vinha de uma trajetória tão improvável, talvez não tivesse as qualidades necessárias para enfrentar uma crise como essa”, escreve Biden. “Aquilo não era uma comédia de televisão”, completa, em referência ao passado do ucraniano como ator em séries de TV.

O democrata afirma, no entanto, que a determinação do líder ucraniano o impressionou e que ficou “satisfeito ao descobrir que minhas preocupações eram infundadas”.

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Espelho inusitado

As avaliações de Biden remetem às atitudes do seu rival, o presidente Donald Trump, e do vice J. D. Vance, que fizeram críticas duras e chegaram a insultar Zelensky durante sua visita à Casa Branca, em fevereiro de 2025, sob a alegação de que ele teria sido ingrato e “desrespeitoso”.

Outros integrantes de alto escalão do governo Trump também fizeram declarações ofensivas contra o presidente ucraniano. A imprensa americana revelou que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, chamou Zelensky de “filho da p*ta baixinho”, “criança com necessidades especiais” e “Mr. Bean sob efeito de crack”.

Ao reagir às críticas de Trump, Zelensky minimizou as tensões. “Sou grato ao presidente Trump e ao Congresso, pelo apoio bipartidário, e sempre fui muito grato, em nome de todo o nosso povo”, disse ele à emissora Fox News.

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O líder ucraniano ainda não se pronunciou sobre as críticas na biografia de Biden.