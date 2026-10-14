Orquestra dá show em meio a confrontos de manifestação em Paris

Estudantes franceses voltaram às ruas de Paris nesta terça-feira, 13, durante o chamado “ato V” dos protestos, que também mobilizaram professores e servidores públicos de outros setores. O protesto foi marcado pelo bloqueio de centenas de instituições de ensino e por confrontos entre manifestantes e policiais. Para dispersar a multidão, as forças de segurança recorreram a gás lacrimogêneo e jatos de água.

Em meio à tensão, uma cena chamou a atenção. A Orchestre du Nouveau Monde participou das mobilizações com apresentações musicais, incluindo a interpretação de A Marselhesa, o hino nacional da França. O grupo reúne músicos em defesa da justiça social e climática e utiliza a música como forma de expressão e participação em mobilizações sociais.

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