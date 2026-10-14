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Orquestra dá show em meio a confrontos de manifestação em Paris

Músicos levaram instrumentos para as ruas da capital francesa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 10h22 | Atualizado em 14 out 2026, 10h23
Multidão de pessoas tocando instrumentos musicais, como flautas e violinos, em um concerto ao ar livre. Ao fundo, edifícios antigos e pessoas observando a apresentação. A imagem está dividida verticalmente, mostrando diferentes ângulos da orquestra.
Estudantes franceses cantam hino nacional durante protesto  (Instagram/Reprodução)
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Orquestra dá show em meio a confrontos de manifestação em Paris Priorize VEJA no Google

Estudantes franceses voltaram às ruas de Paris nesta terça-feira, 13, durante o chamado “ato V” dos protestos, que também mobilizaram professores e servidores públicos de outros setores. O protesto foi marcado pelo bloqueio de centenas de instituições de ensino e por confrontos entre manifestantes e policiais. Para dispersar a multidão, as forças de segurança recorreram a gás lacrimogêneo e jatos de água.

Em meio à tensão, uma cena chamou a atenção. A Orchestre du Nouveau Monde participou das mobilizações com apresentações musicais, incluindo a interpretação de A Marselhesa, o hino nacional da França. O grupo reúne músicos em defesa da justiça social e climática e utiliza a música como forma de expressão e participação em mobilizações sociais.

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