Oprah vai botar o pé na estrada em 2020 em turnê sobre bem-estar

Foi durante uma festa em sua própria casa no Havaí, para alguns seletos membros do programa Vigilantes do Peso, que Oprah Winfrey teve a ideia de rodar os Estados Unidos com uma turnê sobre bem-estar. A apresentadora americana estará em nove cidades para falar sobre como ela conseguiu, ao longo de sua jornada, alcançar hábitos saudáveis, incluindo perda e manutenção de peso, condicionamento físico.

A turnê Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus deverá começar no dia 4 de janeiro de 2020, em Fort Lauderdale, Flórida, e fará paradas em Saint Paul, Charlotte, Atlanta, Brooklyn, Dallas, São Francisco e Los Angeles, antes de terminar no dia 7 de março em Denver, no Colorado. Oprah, porém, não revela quanto irá embolsar nesta empreitada fit.

A magnata da mídia entrou para o programa dos Vigilantes do Peso em 2014, e, desde então, perdeu 19 quilos, além de anunciar aos quatro ventos que a experiência “mudou sua vida”. Como tudo o que ela toca vira ouro, não foi diferente com a empresa. Depois de se tornar a garota-propaganda, há três anos, as ações dos Vigilantes do Peso nos Estados Unidos tiveram o valor multiplicado por treze.