Operação de resgate encontra quatro corpos após naufrágio de iate de luxo na Itália

Usando mergulhadores, equipes de resgate encontraram, nesta quarta-feira, 21, os corpos de quatro das seis pessoas desaparecidas após um superiate de luxo afundar na costa da Sicília, na Itália, há dois dias, elevando para cinco o número de mortos no naufrágio.

Dois dos corpos recuperados foram identificados como o magnata britânico do setor de cibersegurança Mike Lynch e sua filha adolescente, Hannah, informou o jornal britânico Daily Telegraph. Segundo o diretor-geral da proteção civil da Sicília, Salvo Cocina, os outros dois corpos encontrados ainda estão sendo retirados dos destroços da embarcação.

Com a identificação de Lynch e sua filha, permanecem desaparecidos apenas o presidente internacional da empresa Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, sua esposa, Judy, bem como o advogado Chris Morvillo e sua mulher, Neda. As buscas foram atrasadas pela dificuldade de chegar ao casco do iate.

+ Tornado atinge veleiro de luxo na costa da Itália e deixa um morto e sete desaparecidos

Investigação

O Ministério Público da cidade vizinha de Termini Imerese, na Sicília, abriu uma investigação “para estabelecer a dinâmica exata do naufrágio”. Separadamente, as autoridades portuárias italianas iniciaram outra investigação para determinar se a tripulação cumpriu todas as medidas de segurança adequadas em resposta ao incidente.

Continua após a publicidade

O iate de 56 metros, chamado Bayesian, transportava 22 pessoas e estava ancorado no porto de Porticello, perto de Palermo, quando foi atingido pelo que se acredita ter sido um tornado. Vincenzo Zagarola, um oficial da guarda costeira, afirmou que no momento do incidente os ventos ultrapassaram os 110 km/h, o que classifica uma “tempestade violenta” na escala Beaufort. A embarcação de luxo afundou a aproximadamente 49 metros da costa.

Quinze pessoas sobreviveram ao naufrágio, incluindo a esposa de Lynch, Angela Bacares. O corpo do chef de cozinha do iate, Recaldo Thomas, foi encontrado logo após o incidente.

A guarda costeira disse que o barco foi construído pela empresa naval italiana Perini em 2008. A embarcação de luxo tem um casco de alumínio, pode atingir uma velocidade máxima de 15 nós (quase 30 km/h) e pode transportar 12 passageiros e uma tripulação de até 10 pessoas, de acordo com sites especializados em iates. Os preços do aluguel do Bayesian podiam chegar até US$ 215 mil (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual) por semana.