ONU: Número de civis mortos na Ucrânia atinge maior nível em quase um ano

Um relatório da missão de monitoramento das Nações Unidas na guerra da Ucrânia revelou nesta sexta-feira, 7, que o número de mortes de civis ucranianos subiu para 174 pessoas, um aumento de 31% em relação a abril e o maior nível em quase um ano de guerra. A escalada é reflexo da intensificação de ataques aéreos da Rússia, com bombas e mísseis, em áreas povoadas nas proximidades de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana que entrou na mira russa no último mês.

“Em maio, a grande maioria das vítimas civis (92%) e os danos nas instalações educativas e de saúde (96%) continuaram a ocorrer em território controlado pelo Governo”, disse o escritório da ONU em comunicado.

O levantamento foi realizado com base em 92 entrevistas realizadas com cidadãos ucranianos que saíram às pressas de suas casas. Eles relataram “ataques massivos com artilharia, bombas aéreas e mísseis que os levaram a abrigar-se durante dias em porões sem necessidades básicas”. A situação, segundo documento, é especialmente dramática na cidade de Vovchansk, que foi majoritariamente destruída por explosões russas.

Apagões na Ucrânia

O escritório estimou 24 ataques a infraestruturas energética, dos quais 19 ocorreram em território controlado pela Ucrânia e apenas 5 em regiões tomadas pela Rússia. As investidas contra infraestruturas essenciais na Ucrânia, características do início da guerra, foram retomadas com força em março e têm como objetivo interromper o fornecimento de energia elétrica e água para moradores, abatidos pelos mais de dois anos de conflito.

No início de maio, quase uma dúzia de alvos cruciais, em especial à rede energética do país, foram atingidos por 55 mísseis e 21 drones — apenas 39 foram abatidos. Na ocasião, o ministro da Energia, German Galushchenko, afirmou que a salva aérea visava as instalações de geração e transmissão nas regiões de Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia. Redes ferroviárias ucranianas foram atacadas seis vezes no mês passado, de acordo com a ONU.

O cálculo inclui as explosões, com apenas dois dias de distância, em uma gráfica e em um grande centro de reforma em Kharkiv. Apenas nessa duas ocasiões, 26 pessoas foram mortas e 75 ficaram feridas. “Em 31 de Maio, vários mísseis atingiram uma área residencial na cidade de Kharkiv, incluindo um edifício de vários andares, matando nove civis e ferindo pelo menos 15”, acrescenta o relatório.