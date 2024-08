ONG denuncia morte de funcionário em Gaza; Israel diz não ter conhecimento

A World Central Kitchen (WCK), ONG com sede nos Estados Unidos que distribui alimentos ao redor do mundo em contextos de desastres naturais e guerras, afirmou nesta quinta-feira, 8, que um de seus funcionários foi morto na Faixa de Gaza.

Em um comunicado no X, antigo Twitter, a WCK disse que o palestino Nadi Sallout foi morto perto da cidade de Deir Al-Balah, na região central da Faixa de Gaza. Sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias de sua morte, a organização relatou apenas que acredita que o incidente aconteceu enquanto o trabalhador humanitário estava de folga, na quarta-feira 7.

“Ele foi um membro integral da nossa equipe de armazém desde os primeiros dias de nossa resposta em Rafah, e um humanitário em sua essência”, disse a WCK sobre Sallout.

One of our Palestinian colleagues, Nadi Sallout, was killed tonight near Deir al-Balah, Gaza. He was an integral member of our warehouse team from the early days of our response in Rafah and a humanitarian at his very core. We are still learning the details of this tragedy, but… pic.twitter.com/XlBmenqYig

— World Central Kitchen (@WCKitchen) August 7, 2024