Onde está Bolsonaro?

Na tradicional foto dos líderes do G20, neste ano, o presidente Jair Bolsonaro quase desapareceu entre as 38 cabeças reunidas em torno do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o anfitrião do encontro em Osaka. Com lupa, consegue-se ver Bolsonaro no canto da primeira fila, à direita do líder japonês ou à esquerda de quem vê a foto, quase caindo da imagem. Está ao lado de Emmanuel Macron, da França, e na frente do primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez.

A escolha de quem fica onde na foto oficial não tem nada de aleatório. Os nomes dos líderes estão marcados no chão, e a disposição segue o protocolo de cada país anfitrião, embasado também em encontros anteriores do fórum. A finalidade sempre é evitar arestas onde elas não são bem-vindas e deixar o convidado minimamente confortável – ou pelo menos ciente – com seu lugar na foto. nem sempre dá certo.

Na outra ponta da mesma primeira fila estava a poderosa Angela Merkel, chanceler da Alemanha. As pontas geralmente são reservadas para chefes de Estado empossados no último ano, como Bolsonaro, e para aqueles que deixarão o poder em breve, como Merkel. Em 2017, em Hamburgo, o americano Donald Trump não gostou nem um pouco de figurar em lugar de tamanho desprestígio, em seu ponto de vista. Macron, a seu lado, ficou na ponta que, neste ano, coube ao brasileiro.

Esse não foi um problema para Michel Temer que, em suas três participações do G20, ficou tranquilamente na turma das pontas. Em 2016, estava no seu primeiro ano de governo, em 2017, na chinesa Hangzhou, era ainda um presidente tampão e, em 2018, em Buenos Aires, estava a dias de entregar a faixa presidencial a Bolsonaro. Dilma Rousseff, vestida em preto e branco, ficara na ponta esquerda, em 2011. Mas, em 2013 e em 2014, teve o privilégio de ficar ao lado de Obama.

O protocolo de cada país define os lugares mais importantes. A regra de ouro é colocar o anfitrião no meio da primeira fila. Em geral, à sua esquerda está o chefe de Estado que organizou o encontro anterior e, à direita, o que se encarregará da reunião seguinte. Abe cercou-se, nessa ordem, do argentino Maurício Macri e do príncipe saudita Mohammed Bin Salman, o mesmo implicado na morte brutal do jornalista Jamal Khashoggi em outubro de 2018 em Istambul.

Mas nem sempre essa última regra é cumprida. O primeiro encontro de líderes das 20 maiores economias, em 2008, deu-se justamente para permitir um debate franco e aberto sobre os impactos da crise econômica detonada dos Estados Unidos – a mais grave desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929.

Na foto de família desse encontro, em Washington, o petista Luiz Inácio Lula da Silva ficou do lado direito de George W. Bush, o então líder dos Estados Unidos. Lula e Bush desenvolveram uma amizade improvável ao longo de seus mandatos, e é bem provável que este tenha sido o motivo para estarem juntos e destacados na imagem oficial do encontro.

O mesmo repetiu-se 2010, quando o popular Lula ficou à esquerda do então presidente da Coreia do Sul Lee Myung-bak, embora o Brasil não fosse sediar o G20 um ano depois. E em 2011, em Cannes, França, o então presidente Nicolas Sarkozi posicionou o americano Barack Obama a sua direita

O certo é que a disposição dos líderes não é tarefa fácil para o setor de cerimonial dos ministérios de Relações Exteriores. O quebra-cabeças muitas vezes espelha as prioridades do país anfitrião na área externa, com seus aliados nas melhores posições e seus desafetos ou de menor interesse no meio e até na terceira fila.

Em geral é nessa turma que estão os representantes dos organismos internacionais convidados, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Mundial. Também ali figuram os líderes mais altos, como foi o caso, neste G20, do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, de 1,95 de altura.