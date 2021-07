Onda de calor histórica cozinha peixes em rio dos EUA

A onda de calor que vem castigando os Estados Unidos neste verão tem provocado consequências trágicas para o meio ambiente. Biólogos que atuam na proteção do rio Columbia, que atravessa os estados de Washington e Oregon, no noroeste do país, constataram que as temperaturas recordes estão cozinhando salmões que vivem na região.

Num vídeo divulgado na última quarta-feira 28, um cardume aparece com graves ferimentos nas escamas. Vindos do Oceano Pacífico, os peixes normalmente sobem o rio Columbia durante esta época do ano para a desova. O problema é que em julho, a região do noroeste, onde o clima é ameno, viu os termômetros marcarem 49ºC.

As lesões, afirmam os cientistas, acontecem porque a temperatura das águas subiu a níveis jamais registrados. Os biólogos afirmam que os machucados são profundos demais e os peixes não devem sobreviver por muito tempo.

A onda de calor matou ao menos 500 pessoas na Costa Oeste dos Estados Unidos e do Canadá neste verão. Também vem provocando incêndios recordes em ao menos doze estados, onde 22.000 bombeiros estão concentrados em tentar conter as chamas. Os cientistas afirmam ainda que 1 bilhão de animais marinhos podem ter sucumbido às temperaturas anormais.