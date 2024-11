Obras de Andy Warhol são roubadas e danificadas em assalto ‘amador’ na Holanda

Duas obras de Andy Warhol foram roubadas e outras duas abandonadas durante um assalto “amador” a uma galeria de arte no sul da Holanda nesta sexta-feira, 1º de novembro. Os ladrões usaram explosivos para arrombar a porta da galeria MPV na tentativa de levar quatro gravuras da icônica série série “Reigning Queens”, danificando todas as obras e conseguindo fugir com apenas duas.

O proprietário da galeria, Mark Peet Visser, descreveu o ataque como amador e violento. O incidente deixou não só as obras danificadas, mas também causou estragos à estrutura do prédio e lojas vizinhas.

“O ataque foi tão violento que meu prédio inteiro foi danificado”, disse ao jornal britânico The Guardian. Ele acrescentou que os ladrões não conseguiram levar todas as obras pois não cabiam no carro.

As duas obras que foram levadas ficaram danificadas ao serem arrancadas de suas molduras, e as outras duas foram deixadas na rua, igualmente danificadas. Visser, que tinha planos de vender as gravuras como um conjunto em uma feira de arte em Amsterdã, não revelou o valor estimado das obras.

As gravuras que conseguiram ser levadas representam a falecida rainha Elizabeth II e a rainha Margrethe II, da Dinamarca, enquanto as obras da ex-rainha Beatrix, da Holanda, e da rainha de Eswatini foram deixadas para trás. Investigadores buscam testemunhas e analisam as circunstâncias do assalto.

Detetives de arte, incluindo Arthur Brand, conhecido por recuperar obras valiosas, expressaram surpresa pelo uso de explosivos durante o roubo. “É incomum que explosivos sejam usados em roubos de arte”, comentou Brand, enquanto as investigações prosseguem.