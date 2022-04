O que o Papa Francisco pensa sobre visitar a Ucrânia

O Papa Francisco disse neste sábado, 2, que não descarta uma visita à Ucrânia. A fala do pontífice foi feita em resposta a uma pergunta de um dos 74 jornalistas que o acompanhavam no voo de Roma em direção a Malta, onde Francisco tem agenda programada até amanhã. Perguntado sobre se estava considerando o convite feito no dia 8 de março pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para ir ao país, Francisco respondeu. “Sim, (a discussão) está na mesa.”

No entanto, o Papa não deu mais detalhes sobre o assunto.

Em março, na ocasião do convite, estendido a vários líderes mundiais, o pontífice não demonstrou intenção de ir até o país invadido pela Rússia há um mês e meio.

A visita do Papa à Ucrânia neste momento tem o apoio de Sviatoslav Shevchuk, arcebispo da Igreja Católica Bizantina da Ucrânia, e do embaixador ucraniano no Vaticano, Andriy Yurash.

Sombras negras

Francisco tem se pronunciado com frequência sobre o conflito. No último, feito já no palácio presidencial de Malta, disse: “No leste europeu, da terra do nascer do sol, as sombras negras da guerra estão agora se espalhando. Pensamos que invasões de países, batalhas selvagens nas ruas e ameaças atômicas eram memórias de um passado distante. No entanto, o gelados ventos da guerra, que trazem apenas morte, destruição e ódio varreu poderosamente muitas e afetam a todos.”