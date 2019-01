“Você acredita em Papai Noel?”

“Sim, senhor.”

“Se bem que, aos 7 anos, isso não tem mais importância, não é?”

“Sim, senhor.”

Assim, na lata, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez mais uma das suas: contou à garotinha Collman Lloyd que Papai Noel não existe. Trump estava na Casa Branca, em frente à lareira, entre embrulhos de presentes e árvores de Natal, atendendo a telefonemas de crianças redirecionados a ele e à mulher, Melania, pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad). Como faz todo ano, o Norad passa a véspera do Natal “rastreando” a trajetória do trenó de Papai Noel pelos céus, na função de distribuir presentes, e respondendo a dúvidas que os pequenos possam ter. Algumas ligações são repassadas para o primeiro-casal, e Collman, coitadinha, foi cair com o presidente desmancha-prazeres. Mas, segundo declarou o pai um dia depois, a conversa não produziu traumas maiores, porque a menina não entendeu a palavra que Trump usou para “sem importância” (marginal), não perguntou o significado e a coisa ficou por isso mesmo. A favor de Trump, diga-se que na idade de Collman a maioria das crianças já não acredita mesmo em Papai Noel (aos 8, só 25% ainda caem no conto do bom velhinho). Seja lá como for, Collman e os irmãos deixaram biscoitos e leite para ele sob a árvore na noite do dia 24, e na manhã seguinte — surpresa! — havia lindos presentes pelo chão. Presidente, como é que o senhor explica isso?

Publicado em VEJA de 2 de janeiro de 2019, edição nº 2615