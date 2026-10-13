O passeio de Kate Middleton e Charlotte que dividiu os britânicos

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Kate Middleton e a princesa Charlotte foram flagradas durante um passeio de metrô em Londres, um momento que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e dividiu a opinião pública. Apesar dos ares de normalidade, a imprensa noticiou que elas estavam cercadas por seguranças. Muitos internautas criticaram o episódio, chamando-o de “encenação” ou “algo armado”, questionando a autenticidade do “passeio comum” da realeza.

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Os britânicos ficaram divididos em relação ao flagrante recente de Kate Middleton com a filha, Charlotte, 11 anos, em passeio pelo metrô de Londres. Os registros que chegaram às redes sociais foram feitos no último sábado, 10, e mostram a esposa e a filha do príncipe William sentadas em um vagão da Linha Elizabeth do metrô londrino.

A linha foi inaugurada em 2022 e percorre a área central da capital inglesa. A imprensa internacional noticia que, apesar dos ares de normalidade do passeio, Middleton e Charlotte estiveram o tempo todo cercadas por policiais e seguranças à paisana. O jornal inglês Daily Star ressaltou que o passeio “foi uma aventura particular de fim de semana e não um compromisso oficial da realeza”.

O momento gerou críticas nas redes sociais. “É uma encenação para mostrar que eles podem ser ‘como pessoas comuns’”, escreveu uma pessoa. Outra disse: “Não acredito, nem por um segundo, que eles estivessem ali em meio a pessoas comuns que não tivessem passado por uma triagem de segurança. ” Uma terceira declarou: “Dá para perceber que os homens ao lado delas fazem parte da equipe de segurança, mas ainda assim é tudo uma grande encenação, algo armado. ”

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