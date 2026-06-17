O palpite de Trump sobre a política do Brasil

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Donald Trump descreveu a situação política do Brasil como “um pouco perigosa” em coletiva na França, após participar do G7 e encontrar Lula. O ex-presidente americano ainda citou informações sobre a suposta prisão de Eduardo Bolsonaro e usou o tema para retomar a alegação de fraude eleitoral nos EUA.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 17, que a situação política no Brasil é “um pouco perigosa”. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Évian-les-Bains, na França, após sua participação na cúpula do G7 e um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump respondia a uma pergunta sobre o Brasil no contexto das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e da decisão de Washington de classificar facções criminosas como organizações terroristas.

“Na verdade, passei bastante tempo com ele (Lula). E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa. Você está falando do Brasil, certo? Tem sido algo desagradável”, disse o presidente americano.

Na sequência, Trump afirmou ter tomado conhecimento de informações sobre uma possível prisão do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.

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“Ouvi dizer que prenderam hoje uma pessoa que estava concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saí de lá. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas”, acrescentou o republicano.

Trump afirmou ainda que tomou conhecimento do caso de “Bolsonaro Júnior” pouco depois de se despedir do presidente brasileiro.

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Ao comentar o caso, o presidente americano aproveitou para retomar uma de suas principais bandeiras políticas: a alegação, sem provas, de que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é vulnerável a fraudes. “Eles jogam duro. Mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. Veja bem, nossas eleições são totalmente manipuladas”, afirmou.