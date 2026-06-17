O palpite de Trump sobre a política do Brasil
Presidente dos EUA afirmou ter sido informado sobre possível prisão de Eduardo Bolsonaro e voltou a criticar o sistema eleitoral americano em coletiva no G7
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 17, que a situação política no Brasil é “um pouco perigosa”. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Évian-les-Bains, na França, após sua participação na cúpula do G7 e um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Trump respondia a uma pergunta sobre o Brasil no contexto das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e da decisão de Washington de classificar facções criminosas como organizações terroristas.
“Na verdade, passei bastante tempo com ele (Lula). E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa. Você está falando do Brasil, certo? Tem sido algo desagradável”, disse o presidente americano.
Na sequência, Trump afirmou ter tomado conhecimento de informações sobre uma possível prisão do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.
“Ouvi dizer que prenderam hoje uma pessoa que estava concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saí de lá. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas”, acrescentou o republicano.
Trump afirmou ainda que tomou conhecimento do caso de “Bolsonaro Júnior” pouco depois de se despedir do presidente brasileiro.
Ao comentar o caso, o presidente americano aproveitou para retomar uma de suas principais bandeiras políticas: a alegação, sem provas, de que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é vulnerável a fraudes. “Eles jogam duro. Mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. Veja bem, nossas eleições são totalmente manipuladas”, afirmou.