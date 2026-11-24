O papa Francisco, morto em abril de 2025, aos 88 anos, acreditava que as supostas aparições do diabo ao longo de sua vida poderiam ser um indicativo de que sua morte estava próxima. A revelação consta em seu diário pessoal, publicado nesta terça-feira, 24, pelo Vaticano. Em uma anotação de 9 de abril de 2016, três anos após assumir o comando da Igreja Católica, o religioso manifestou preocupação com a frequência dos episódios. “Se o diabo ataca tão descaradamente, é porque não me resta muito tempo e ele quer a presa”, escreveu.

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Em entrevista ao Vatican News, o cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, responsável pela organização da obra, revelou que Francisco nunca conversava com ele sobre essas experiências espirituais, apesar da proximidade entre os dois. A figura do demônio, inclusive, aparece no último parágrafo do diário. O cardeal também contou ter ficado chocado ao ler o material e chegou a questionar se deveria tornar públicas algumas informações, dada a intimidade dos relatos.

Entre 2021 e 2022, Francisco atravessou uma profunda crise espiritual, marcada, segundo Fernández, pela tentação do poder e por questionamentos sobre a maneira como exercia sua autoridade. Em seus escritos, o pontífice também reconheceu sentimentos de inveja, orgulho e desprezo, além de criticar o próprio comportamento. Em uma das passagens, lamentou ter ignorado um homem embriagado que tentou conversar com ele na rua porque desejava fazer uma caminhada tranquila.

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Guardadas em uma agenda de plástico preto, com anotações feitas à mão, as confissões permaneceram na Casa Santa Marta, residência do pontífice no Vaticano. Parte dos registros mais confidenciais, escritos com símbolos semelhantes a hieróglifos, foi preservada. Com 160 páginas, a obra chega a 94 países em cinco idiomas.