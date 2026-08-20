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O fracasso de Meghan Markle em Hollywood

Atriz retorna ao Reino Unido com o marido, Príncipe Harry, após seis anos nos EUA

Por Flávio Monteiro 20 ago 2026, 15h48
Meghan Markle: roupas práticas e refinadas fazem parte do seu dia a dia
A atriz Meghan Markle (Jemal Countess/Getty Images)
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Depois de seis anos nos Estados Unidos, a atriz Meghan Markle e seu real marido, o príncipe Harry, retornaram à Grã-Bretanha envoltos em uma aura de fracasso. O casal desembarcou na Califórnia com a expectativa de construir uma trajetória de sucesso no show business americano e consolidar uma nova vida longe da família real.

Os primeiros anos foram promissores. Meghan e Harry fecharam um acordo de 100 milhões de dólares com a Netflix e outro, de 20 milhões de euros, com o Spotify. Meghan passou a marcar presença em programas de televisão, nos quais relatava as humilhações que teria sofrido nas mãos da família real. O casal também protagonizou a série documental Harry & Meghan, lançada pela Netflix, em uma estratégia para conquistar o público, sobretudo o americano.

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Não deu certo. Em vez de despertar simpatia, Meghan passou a ser alvo frequente de críticas nas redes sociais, assim como o marido. Muitos passaram a acusá-la de estar sempre interpretando um personagem, enquanto a vida de sonhos do casal longe do Palácio de Windsor começava a desmoronar.

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Agora, os dois retornam ao Reino Unido em baixa, com os principais contratos que haviam firmado encerrados e sem grandes sucessos em suas empreitadas no entretenimento. Ao mesmo tempo, a imprensa britânica passou a especular sobre uma possível reaproximação do casal com os demais integrantes da família real.

Por enquanto, porém, não houve mudança no status oficial de Harry e Meghan. Os dois seguem como membros não atuantes da família real e sem funções oficiais.

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