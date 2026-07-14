O descuido de protocolo da família real espanhola

Poucas horas antes de Espanha e França se enfrentarem por uma vaga na final da Copa do Mundo, uma coincidência inesperada nas roupas da família real espanhola gerou comentários. A rainha Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia apareceram vestidas de azul, branco e um vibrante tom de laranja que parecia vermelho nas fotografias. Quando posaram juntas, a combinação evocou a bandeira francesa.

A cena ocorreu em Barcelona, ​​durante a tradicional recepção do rei e da rainha e suas filhas aos membros do conselho curador da Fundação Princesa de Girona, antes da cerimônia de entrega dos prêmios que levam o nome do herdeiro do trono.

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