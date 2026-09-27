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O compromisso de Papa Leão XIV com extermínio de abusos cometidos por padres

Líder religioso fez compromisso durante encontro em Lourdes com sete sobreviventes de abusos praticados por membros do clero francês

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 17h48 | Atualizado em 27 set 2026, 17h51
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
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O Papa Leão XIV aproveitou um encontro em Lourdes com sete sobreviventes de abusos praticados por membros do clero francês para se comprometer com o extermínio dos abusos cometidos por padres na Igreja Católica.

Segundo nota divulgada pelo Vaticano, o papa agradeceu, durante o encontro, pelos “dolorosos testemunhos” e reforçou seu compromisso de garantir que o sofrimento que vivenciaram não se repita com outras pessoas.

O líder religioso está em uma rápida viagem pela França, passando por três cidades.

Ontem, ele reuniu cerca de 800 mil pessoas para uma missa ao ar livre na avenida Champs-Élysées, em Paris.

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