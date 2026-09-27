O compromisso de Papa Leão XIV com extermínio de abusos cometidos por padres

O Papa Leão XIV aproveitou um encontro em Lourdes com sete sobreviventes de abusos praticados por membros do clero francês para se comprometer com o extermínio dos abusos cometidos por padres na Igreja Católica.

Segundo nota divulgada pelo Vaticano, o papa agradeceu, durante o encontro, pelos “dolorosos testemunhos” e reforçou seu compromisso de garantir que o sofrimento que vivenciaram não se repita com outras pessoas.

O líder religioso está em uma rápida viagem pela França, passando por três cidades.

Ontem, ele reuniu cerca de 800 mil pessoas para uma missa ao ar livre na avenida Champs-Élysées, em Paris.

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