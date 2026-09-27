O compromisso de Papa Leão XIV com extermínio de abusos cometidos por padres
Líder religioso fez compromisso durante encontro em Lourdes com sete sobreviventes de abusos praticados por membros do clero francês
O Papa Leão XIV aproveitou um encontro em Lourdes com sete sobreviventes de abusos praticados por membros do clero francês para se comprometer com o extermínio dos abusos cometidos por padres na Igreja Católica.
Segundo nota divulgada pelo Vaticano, o papa agradeceu, durante o encontro, pelos “dolorosos testemunhos” e reforçou seu compromisso de garantir que o sofrimento que vivenciaram não se repita com outras pessoas.
O líder religioso está em uma rápida viagem pela França, passando por três cidades.
Ontem, ele reuniu cerca de 800 mil pessoas para uma missa ao ar livre na avenida Champs-Élysées, em Paris.