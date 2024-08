O cheque de bilhões que a campanha de Kamala Harris arrecadou em um mês

A campanha da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, revelou neste domingo, 25, que arrecadou 540 milhões de dólares em pouco mais de um mês de campanha. A cifra equivale a aproximadamente 3 bilhões de reais. A arrecadação contempla o período a partir do último dia 21 de julho, quando a vice-presidente americana lançou oficialmente a sua campanha após o atual presidente dos EUA, Joe Biden, anunciar sua desistência de concorrer ao pleito marcado o próximo dia 5 de novembro.

A marca de 500 milhões de dólares arrecadados em um mês foi atingida pouco depois de Kamala Harris discursar na convenção do partido democrata na última quinta-feira, 22, afirmou a campanha da vice-presidente neste domingo. “Em pouco mais de um mês desde que lançamos a nossa campanha, a equipe Harris-(Tim) Walz angariou 540 milhões de dólares”, afirmou Jen O’Malley Dillon, diretora do comitê de campanha, em um comunicado. “Imediatamente após o seu discurso, registramos a nossa melhor hora de angariação de fundos desde o dia do lançamento”, completou.

O partido considera os fundos arrecadados como um “recorde histórico”. O comunicado publicado diz ainda que um terço dos donativos provinha de apoiantes que se apresentavam pela primeira vez.

Os registros mensais das campanhas compilados pela Comissão Eleitoral Federal mostravam que já no final do mês de julho a campanha de Harris havia mais saldo em caixa que a do candidato republicano Donald Trump. À época, eram cerca de 220 milhões de dólares no caixa da democrata contra aproximadamente 150 milhões de dólares em fundos para o republicano. O ex-presidente Trump afirmou ter arrecado 327 milhões de dólares em recursos para a campanha no início do mês de agosto. De acordo com as mais recentes pesquisas eleitorais, os candidatos estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência da maior economia do mundo. O pleito está marcado para acontecer no próximo dia 5 de novembro.