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Novo terremoto de magnitude 4,9 atinge a Venezuela

País ainda procura desaparecidos e contabiliza vítimas dos dois tremores ocorridos da quarta-feira

Por Redação 26 jun 2026, 20h15 | Atualizado em 26 jun 2026, 22h14
Serviços de emergência trabalham após colapso de prédio por causa de terremotos na Venezuela
Serviços de emergência trabalham após colapso de prédio por causa de terremotos na Venezuela (Jonathan Lanza/NurPhoto/Getty Images)
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Um novo terremoto de magnitude 4,9, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, foi sentido nesta sexta-feira, 26, na costa norte da Venezuela, dois dias depois que o país foi atingido por dois tremores devastadores. De acordo com a agência Reuters, testemunhas afirmam ter sentido o novo terremoto na capital Caracas e em Maracay.

Os dois tremores de quarta-feira, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram quase mil mortos e mais de 50 mil desaparecidos. Centenas de edifícios desabaram, especialmente em La Guaira, uma cidade costeira vizinha a Caracas, onde a população denuncia a escassa presença do governo nas operações de resgate.

“Aqui estamos revoltados, precisamos de ajuda. Há pessoas vivas e faltam mãos e ferramentas”, disse Marlon Ochoa, sobrevivente do desabamento de um edifício. “Estou procurando minha mãe, minha esposa e meu filho.”

O governo militarizou La Guaira e restringiu o acesso. As primeiras equipes estrangeiras de socorro já começaram a atuar neste país em crise, com um sistema de saúde colapsado e equipes de resgate precárias. Mas as operações de salvamento avançam lentamente, e ainda há corpos visíveis sob os escombros.

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A população clama por ajuda à medida que o tempo passa e a possibilidade de encontrar sobreviventes desaparece.

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Familiares, vizinhos e voluntários fazem o que podem em meio à destruição, mas precisam de maquinário especializado para cortar vergalhões de aço ou remover grandes blocos.

Colapso total

Equipes internacionais de busca e resgate de pelo menos 17 países foram mobilizadas para ajudar.

Socorristas do Chile, El Salvador, México, Colômbia, Suíça e Equador já estão no país.

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O cenário é sombrio. A brigada chilena encontrou as ruínas de um conjunto habitacional em La Guaira.

“O colapso é total e há poucas chances de encontrar pessoas com vida”, disse à AFP o chefe da equipe, Nadiomar Polanco.

Em Caracas, trabalhadores iluminados por um refletor golpeavam, durante a madrugada, os escombros de um edifício desabado com marretas. “Silêncio absoluto”, gritou de repente um deles para tentar ouvir possíveis pessoas presas sob os destroços. “Uma lanterna, uma lanterna”, disse outro.

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O governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, comemora alguns resgates, embora sem informar quantos. Seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, divulgou o balanço mais recente de vítimas fatais: 920.

Mas o governo contabiliza apenas algumas centenas de desaparecidos, número muito inferior ao informado pelas Nações Unidas.

O chefe da ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, disse à AFP, em Genebra, que o paradeiro de mais de 50 mil pessoas é desconhecido. “Trata-se de uma operação de resgate extremamente complexa”, afirmou.

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Uma lista não oficial de desaparecidos que circula nas redes sociais reúne os nomes de mais de 52 mil pessoas.

Pelas redes sociais, são divulgadas fotos de desaparecidos, a maioria em La Guaira, enquanto os hospitais exibem listas dos sobreviventes que recebem atendimento médico.

(Com AFP)

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Terremoto
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