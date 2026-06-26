Novo terremoto de magnitude 4,9 atinge a Venezuela

Um novo terremoto de magnitude 4,9, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, foi sentido nesta sexta-feira, 26, na costa norte da Venezuela, dois dias depois que o país foi atingido por dois tremores devastadores. De acordo com a agência Reuters, testemunhas afirmam ter sentido o novo terremoto na capital Caracas e em Maracay.

Os dois tremores de quarta-feira, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram quase mil mortos e mais de 50 mil desaparecidos. Centenas de edifícios desabaram, especialmente em La Guaira, uma cidade costeira vizinha a Caracas, onde a população denuncia a escassa presença do governo nas operações de resgate.

“Aqui estamos revoltados, precisamos de ajuda. Há pessoas vivas e faltam mãos e ferramentas”, disse Marlon Ochoa, sobrevivente do desabamento de um edifício. “Estou procurando minha mãe, minha esposa e meu filho.”

O governo militarizou La Guaira e restringiu o acesso. As primeiras equipes estrangeiras de socorro já começaram a atuar neste país em crise, com um sistema de saúde colapsado e equipes de resgate precárias. Mas as operações de salvamento avançam lentamente, e ainda há corpos visíveis sob os escombros.

A população clama por ajuda à medida que o tempo passa e a possibilidade de encontrar sobreviventes desaparece.

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Familiares, vizinhos e voluntários fazem o que podem em meio à destruição, mas precisam de maquinário especializado para cortar vergalhões de aço ou remover grandes blocos.

Colapso total

Equipes internacionais de busca e resgate de pelo menos 17 países foram mobilizadas para ajudar.

Socorristas do Chile, El Salvador, México, Colômbia, Suíça e Equador já estão no país.

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O cenário é sombrio. A brigada chilena encontrou as ruínas de um conjunto habitacional em La Guaira.

“O colapso é total e há poucas chances de encontrar pessoas com vida”, disse à AFP o chefe da equipe, Nadiomar Polanco.

Em Caracas, trabalhadores iluminados por um refletor golpeavam, durante a madrugada, os escombros de um edifício desabado com marretas. “Silêncio absoluto”, gritou de repente um deles para tentar ouvir possíveis pessoas presas sob os destroços. “Uma lanterna, uma lanterna”, disse outro.

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O governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, comemora alguns resgates, embora sem informar quantos. Seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, divulgou o balanço mais recente de vítimas fatais: 920.

Mas o governo contabiliza apenas algumas centenas de desaparecidos, número muito inferior ao informado pelas Nações Unidas.

O chefe da ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, disse à AFP, em Genebra, que o paradeiro de mais de 50 mil pessoas é desconhecido. “Trata-se de uma operação de resgate extremamente complexa”, afirmou.

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Uma lista não oficial de desaparecidos que circula nas redes sociais reúne os nomes de mais de 52 mil pessoas.

Pelas redes sociais, são divulgadas fotos de desaparecidos, a maioria em La Guaira, enquanto os hospitais exibem listas dos sobreviventes que recebem atendimento médico.

(Com AFP)