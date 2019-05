Polícia portuguesa investiga novo suspeito do caso Madeleine

Novo capítulo do caso do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, ocorrido em 3 de maio de 2007, quando ela tinha 3 anos de idade. A polícia portuguesa investiga um novo suspeito do sumiço da menina. O homem seria um pedófilo, que na época do sumiço estava na mesma região de Portugal onde a garota e seus pais passavam férias, em Algarve.

O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades de Portugal. A pista foi levantada pela Scotland Yard. O governo britânico já investiu mais de 11 milhões de libras na investigação. A polícia oficia do Reino Unido já levantou ajuda financeira para o caso via colaboração coletiva.

Desde o desaparecimento de Madeleine, há doze anos, mais de 9 000 vezes ela teria sido ”vista” em todo mundo. Na Itália, a menina chegou a ser confundida com uma moradora de rua. Até o momento, todas as pistas eram falsas.