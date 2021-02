Nova York tenta voltar à normalidade após tempestade de neve

Nova York vai retomar a vacinação contra a Covid-19 e as aulas presenciais nas escolas na quarta-feira, suspensas devido a uma gigantesca nevasca que continuava a atingir o nordeste dos Estados Unidos nesta terça-feira, 2, e já deixou mais de 17 centímetros de neve na cidade.

“Esperem impactos de grandes a extremos em toda a região da Pensilvânia ao Maine, incluindo nas áreas metropolitanas de Filadélfia, Nova York e Boston”, afirmou o Serviço Nacional Meteorológico (NWS, na sigla em inglês) em um comunicado.

No tradicional Central Park, a queda de neve foi de 43,7 centímetros às 7h locais, a 16ª maior já registrada na história de acordo com registros iniciados em 1869.

Depois de parar pela manhã, a neve voltou a cair ao meio-dia desta terça-feira, e os meteorologistas estimam que Nova York ainda possa acumular cinco centímetros adicionais de neve.

O estado de emergência na cidade terminou nesta terça às 6h locais, e os trens voltaram a circular pela maior cidade americana. Os restaurantes, por sua vez, só serão reabertos ao público na quarta-feira, mas apenas para refeições em mesas montadas ao ar livre, medida de combate à Covid-19.

Após dois dias de suspensão da vacinação contra o vírus, o prefeito Bill de Blasio disse que as consultas serão remarcadas e o atraso será recuperado “muito rapidamente”.

