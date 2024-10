Nova pesquisa mostra cenário acirrado entre Kamala e Trump na reta final das eleições

Uma nova pesquisa publicada pela rede americana CNN nesta sexta-feira, 4, mostra que a disputa pela presidência dos Estados Unidos permanece extremamente acirrada. A vice-presidente Kamala Harris tem 49% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Donald Trump aparece com 48%, indicando que não há um líder definido entre os candidatos, faltando menos de 40 dias para a eleição.

Os números são uma média de quatro levantamentos realizados entre o fim de setembro e 1º de outubro, data do primeiro e único debate entre os candidatos à vice-Presidência, Tim Walz e JD Vance. Todas as sondagens, exceto uma, apontam um empate técnico entre os candidatos.

Dando ainda mais indefinição à corrida, uma outra pesquisa, publicada pelo jornal The New York Times no último sábado, revelou que Kamala tem vantagem de 9 pontos percentuais sobre o rival republicano no Segundo Distrito de Nebraska, considerado decisivo para o resultado das eleições. No entanto, os candidatos aparecem com pontuações muito próximas na maioria dos outros estados.

Embora as pesquisas nacionais sejam úteis para medir a popularidade dos candidatos, elas podem não ser um indicador preciso do resultado final das eleições presidenciais nos EUA. Isso se deve ao sistema do Colégio Eleitoral, que distribui 538 votos entre os estados de acordo com o tamanho de sua população.

Para vencer, um candidato precisa garantir 270 desses votos, mas como a maioria dos estados costuma apoiar o mesmo candidato, a eleição costuma ser decidida pelos swing states — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte —, onde as preferências se alternam entre os partidos.