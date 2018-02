Nos EUA, casal celebra casamento com maconha liberada

No último dia 11 de fevereiro aconteceu em São Francisco no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, um evento que busca unir noivos e vendedores de maconha, a Cannabis Wedding Expo. Desde que estados americanos começaram a legalizar a cannabis, incluindo nove que já permitem o total uso recreativo, o número de casamentos que utilizam a droga em buffet e decoração tem crescido, se tornando um mercado bastante lucrativo, segundo a Bloomberg.

Um desses casamentos com uso da maconha completamente liberado –o open cannabis, em alusão aos mais tradicionais open bars— foi o de Dani Green e Zak Walton. Com uma celebração aparentemente simples e tradicional na praia e para 70 convidados, o casal decidiu ir além e tornar a maconha presente em quase todos os detalhes. Na comida, na decoração e até no buquê havia a presença da planta, que foi doada ao casal em um valor aproximado de 8.000 dólares (26.000 reais).

O evento aconteceu em agosto de 2017, na Califórnia, estado onde o uso recreativo é liberado desde novembro de 2016. A decisão causou espanto nos convidados, principalmente na família dos noivos, mas eles garantiram que ninguém seria forçado a consumir.

A maconha faz parte da vida do casal que sofre com dores crônicas. Dani enfrenta fortes dores causadas pela Fibromialgia, além de também conviver com Tireoide Hashimoto e Síndrome Cushing. Zak luta contra uma hérnia de disco que causa sérias dores no nervo. Para o dia mais importante de suas vidas, eles então escolheram homenagear a droga que os têm ajudado com suas condições.

Os buquês da noiva e das damas de honra possuíam folhas da planta, assim como a boutonniere do noivo. Os doces da festa, como brownies, cookies e algodão-doce possuíam pequenas doses da cannabis. Porém, também havia opções sem maconha, incluindo o bolo, que era orgânico e sem glúten.

O consumo da droga esteve presente até mesmo na hora dos votos: “nós selamos [os votos] com um ‘dab’”, que significa baforar a maconha concentrada por meio de um bong de vidro com ponta de titânio. A noiva, que é uma ativista no movimento pela cannabis, se configura uma expert na prática do “dab”, segundo a revista Forbes.

A festa também contava com a presença de bebidas alcoólicas, mas Dani afirmou à revista que preferiu evitar a utilização para não sofrer “uma intoxicação”. Na hora do brinde, os convidados receberam mais guloseimas de cannabis e quem escolhessem por utilizar poderia fazê-lo com o método que mais gostasse.

A família do noivo era a mais preocupada com a cerimônia. “As pessoas estavam me perguntando se a cannabis seria na comida ou bebida”, disse sua mãe, Gail Duboe. “Eu tive que dizer-lhes que nada seria forçado”. No fim, ela viu seu medo se tornar “aceitação total”.

A mãe da noiva, por outro lado, considerou o casamento elegante e alegre e precisou controlar sua mãe de 81 anos que estava curiosa e queria experimentar a planta que “cheirava como flores”. A avó da noiva não experimentou, mas outra senhora de 83 anos decidiu conhecer o “dab” e afirmou que aquele havia sido “o melhor casamento já feito”.

“Minha visão se tornou realidade”, disse Dani à Forbes após a festa. “Foi um dia suave. Se eu não tivesse inserido a cannabis, teria ficado mais estressada, mas, porque o fiz, pude ser mais criativa e aproveitar a experiência. Agora as pessoas estão me pedindo para ajudá-los a planejar seus casamentos de cannabis”.

A Cannabis Wedding Expo começou no estado do Colorado, onde o uso recreativo é legalizado desde 2014, e hoje já promove eventos em outras cidades do estado e na Califórnia. A última exposição aconteceu em janeiro na cidade de Denver e a próxima está programada para março em Los Angeles. Outros estados que possuem o uso recreativo legalizado são: Washington, Oregon, Nevada, Alaska, Maine, Massachussetts e Vermont, além do distrito de Columbia.