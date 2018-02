Neve rara na França: paisagens lindas e transportes interrompidos

1. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 1 /14 Mulher caminha em uma rua de Paris após forte nevasca que atingiu a capital francesa - 07/02/2018 (Mehdi Taamallah/Nurphoto/Getty Images) Mulher caminha em uma rua de Paris após forte nevasca que atingiu a capital francesa - 07/02/2018

2. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 2 /14 Árvores cobertas de neve são vistas no entorno da Torre Eiffel em Paris, à medida em que o clima de inverno com neve e temperaturas congelantes chegam na França - 07/02/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters) Árvores cobertas de neve são vistas no entorno da Torre Eiffel em Paris, à medida em que o clima de inverno com neve e temperaturas congelantes chegam na França - 07/02/2018

3. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 3 /14 Mulher esquia em uma colina coberta de neve em frente à Basílica do Sagrado Coração em Paris - 06/02/2018 (Alain Jocard/AFP) Mulher esquia em uma colina coberta de neve em frente à Basílica do Sagrado Coração em Paris - 06/02/2018

4. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 4 /14 Imagem aérea mostra casas cobertas de neve em um subúrbio do sul de Paris, perto de Orly - 07/02/2018 (Philippe Lopez/AFP) Imagem aérea mostra casas cobertas de neve em um subúrbio do sul de Paris, perto de Orly - 07/02/2018

5. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 5 /14 Homem aproveita para esquiar em uma rua coberta de neve em Montmartre, após uma forte nevasca em Paris - 07/02/2018 (Patrick Kovarik/AFP) Homem aproveita para esquiar em uma rua coberta de neve em Montmartre, após uma forte nevasca em Paris - 07/02/2018

6. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 6 /14 Carro estacionado fica coberto de neve em uma rua no centro de Paris após forte nevasca na capital da França - 07/02/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters) Carro estacionado fica coberto de neve em uma rua no centro de Paris após forte nevasca na capital da França - 07/02/2018

7. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 7 /14 Estátua do soldado Zouave fica coberta de neve sob a Pont d'Alma em Paris após forte nevasca - 07/02/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters) Estátua do soldado Zouave fica coberta de neve sob a Pont d'Alma em Paris após forte nevasca - 07/02/2018

8. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 8 /14 Homem monta sua bicicleta em um caminho coberto de neve, nos arredores da Torre Eiffel, em Paris - 07/02/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters) Homem monta sua bicicleta em um caminho coberto de neve, nos arredores da Torre Eiffel, em Paris - 07/02/2018

9. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 9 /14 A queda de neve excepcionalmente pesada fez com que centenas de motoristas abandonassem seus carros para dormir em abrigos de emergência durante a noite em Paris na França - 07/02/2018 (Joel Saget/AFP) A queda de neve excepcionalmente pesada fez com que centenas de motoristas abandonassem seus carros para dormir em abrigos de emergência durante a noite em Paris na França - 07/02/2018

10. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 10 /14 A queda de neve excepcionalmente pesada fez com que centenas de motoristas abandonassem seus carros para dormir em abrigos de emergência durante a noite em Paris na França - 07/02/2018 (Eric Feferberg/AFP) A queda de neve excepcionalmente pesada fez com que centenas de motoristas abandonassem seus carros para dormir em abrigos de emergência durante a noite em Paris na França - 07/02/2018

11. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 11 /14 Paisagem coberta de neve nos arredores do castelo de Chambord no centro da França - 06/02/2018 (Guillaume Souvant/AFP) Paisagem coberta de neve nos arredores do castelo de Chambord no centro da França - 06/02/2018

12. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 12 /14 Pessoas andam em um caminho coberto de neve no Champ de Mars em Paris - 07/02/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters) Pessoas andam em um caminho coberto de neve no Champ de Mars em Paris - 07/02/2018

13. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 13 /14 Pessoas atravessam os jardins do Palácio de Versalhes, cobertos de neve, após forte nevasca que atingiu o norte da França - 06/02/2018 (Francois Guillot/AFP) Pessoas atravessam os jardins do Palácio de Versalhes, cobertos de neve, após forte nevasca que atingiu o norte da França - 06/02/2018

14. Inverno rigoroso provoca nevasca em Paris zoom_out_map 14/14 Caminhão remove a neva da estrada principal N118, perto de Velizy-Villacoublay após fechamento provocado por um forte nevasca no norte da França - 07/02/2018 (Samuel Boivin/AFP) Caminhão remove a neva da estrada principal N118, perto de Velizy-Villacoublay após fechamento provocado por um forte nevasca no norte da França - 07/02/2018

Uma grande quantidade de neve no norte da França –algo pouco usual– causou interrupções generalizadas no sistema de transportes de Paris e outras áreas próximas nesta quarta-feira. Centenas de motoristas tiveram que passar a noite em seus carros e cerca de 700 viajantes dormiram em duas estações de trem na capital.

Autoridades francesas montaram abrigos improvisados nas beiras das estradas em toda a região de Paris, perto do aeroporto de Orly, no sul da capital, e nas estações de Austerlitz e Montparnasse. No total, cerca de 1.500 pessoas precisaram ser abrigadas entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira.

Alguns voos foram cancelados em Orly, de acordo com o serviço de informações de viagem do aeroporto.

O porta-voz do governo, Benjamin Griveaux, disse que autoridades haviam trabalhado para evitar o caos nos transportes, mas que o arenito usado nas estradas não foi eficiente devido à grande quantidade de neve.

“Estamos enfrentando um episódio excepcional”, disse Griveaux à rádio RTL, rebatendo pedidos de reforma na rede de transportes da França. “Não vamos adaptar nossa infraestrutura devido a uma ocorrência excepcional, por duas grandes quedas de neve que acontecem a cada quatro ou cinco anos”.

Ao menos 15 centímetros de neve caíram nos subúrbios ao redor de Paris, a maior quantidade desde 2013, segundo o governo.

(Com Reuters)