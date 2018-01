Neve cobre parte do deserto do Saara na Argélia

1. Neve no deserto do Saara zoom_out_map 1 /5 Homem olha para uma duna de areia coberta de neve no deserto Saara, Ain Sefra, na Argélia - 07/01/2018 (Hamouda Ben Jerad/) Homem olha para uma duna de areia coberta de neve no deserto Saara, Ain Sefra, na Argélia - 07/01/2018

Nevou no deserto do Saara neste domingo. O fenômeno raro aconteceu na Argélia, ao redor da cidade de Ain Sefra, e resultou em belíssimas fotos, que surpreenderam internautas em todo o mundo.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite. Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 7, 2018

Em alguns registros, a superfície branca divide espaço com a areia avermelhada. Em outras fotos, trechos do deserto foram totalmente cobertos pela neve.

Esta é a terceira vez que a neve cai sobre Ain Sefra em 37 anos. Em 2016, um episódio similar também chamou a atenção de todo mundo.

O fenômeno é resultado de uma rara massa de ar gelado que atingiu a região. Segundo os meteorologistas, o ar frio da Europa foi deslocado na direção sul pela baixa pressão que atinge o continente e alcançou o deserto mais quente do mundo. As dunas ficaram cobertas de branco na parte da manhã, mas logo as temperaturas subiram e a neve derreteu.

O maior deserto do mundo ocupa uma área de 8,6 milhões de quilômetros quadrados no norte da África. No verão, as temperaturas chegam perto dos 50 graus.

A cidade de Ain Segra fica a 1.000 metros acima do nível do mar e é cercada pelas montanhas da Cordilheira do Atlas. Ali, as temperaturas são um pouco mais baixas e giram em torno de 10 graus em janeiro.