Netanyahu afirma que Israel deu ‘golpe esmagador’ contra inimigo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um discurso à nação nesta quarta-feira, 31, devido ao aumento da tensão no Oriente Médio. Netanyahu afirmou que Israel desferiu “golpes esmagadores” contra inimigos nos últimos dias.

“Há três semanas, atacamos o chefe militar do Hamas, Mohammad Deif. Há duas semanas, atacamos os Houthis, em um dos ataques mais distantes que a Força Aérea já realizou. E ontem, atacamos o chefe militar do Hezbollah, Fu’ad Shukr”, disse Netanyahu.

“Vamos acertar as contas com qualquer um que prejudique Israel, qualquer um que massacre nossas crianças, qualquer um que assassine nossos cidadãos, qualquer um que machuque nossa nação”, prosseguiu.

O primeiro-ministro também afirmou que continua determinado a manter a guerra na Faixa de Gaza até que seu objetivo, a libertação dos 100 reféns ainda em cativeiro do Hamas, seja alcançado.

Netanyahu citou pedidos anteriores que recebeu para acabar com o conflito.

“Eu não desisti naquela época e não vou desistir hoje”, disse.

Durante o pronunciamento, no entanto, ele não mencionou o assassinato do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, na última terça-feira, 30, em Teerã, capital do Irã. O ataque deixou o Oriente Médio em alerta máximo.

“Cidadãos de Israel, dias desafiadores estão por vir. Desde o ataque em Beirute, há ameaças vindas de todas as direções. Estamos preparados para qualquer cenário e permaneceremos unidos e determinados contra qualquer ameaça. Israel cobrará um alto preço por qualquer agressão de qualquer arena”, afirmou Netanyahu.

Nesta quarta, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que haverá vingança contra Israel pela morte de Haniyeh, que era o principal líder do braço político do Hamas.

De acordo com a TV estatal iraniana, Haniyeh foi morto às 2h de quarta, horário de Teerã (20h de terça em Brasília).

Ele estava numa residência de veteranos de guerra no norte da capital iraniana.