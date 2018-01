‘Não sou racista’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu na noite deste domingo (14) às críticas que recebeu por causa da maneira como se referiu a países africanos e ao Haiti. Segundo o testemunho de duas pessoas presentes a uma reunião na Casa Branca, Trump tratou tais nações como ‘shitholes‘ (‘países de m…’).

‘Eu não sou racista‘, rebateu neste domingo o presidente americano, em rápida entrevista a repórteres, antes de um encontro com um deputado republicano em Palm Beach, na Flórida. ‘Eu sou a pessoa menos racista que você já entrevistou. Isso eu posso te dizer’, afirmou.

Durante reunião com um grupo de seis senadores na Casa Branca, na sexta, o presidente americano afirmou que o país deveria diminuir o fluxo migratório de ‘países de m…”‘ em meio a uma discussão sobre a legislação específica para nativos de nações africanas e do Haiti. Trump ainda afirmou que os Estados Unidos deveriam incentivar a entrada de pessoas vindas de países como a Noruega. Desde então, Trump enfrenta severas críticas por causa do comentário. Mesmo políticos republicanos condenaram a postura do presidente.

A expressão chula usada por Trump foi revelada por dois dos senadores que participaram do encontro, um democrata, outro republicano. Ontem, no entanto, um terceiro parlamentar que participou do encontro afirmou que houve uma ‘grosseira má interpretação’ do comentário.

(Com Estadão Conteúdo)