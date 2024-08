Mujica sai de hospital para ir a ato no Uruguai; médica fala em ‘cura’ do câncer

Poucas horas após ser internado por complicações no tratamento contra um câncer, o ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica foi a um ato na noite de terça-feira 28 para lançar a candidatura da jornalista Blanca Rodríguez, sua apadrinhada política e apresentadora de um dos noticiários mais assistidos do país, ao Senado do Uruguai. Sua presença não havia sido confirmada, e a emissora Teledoce havia afirmado que o ex-político de 89 anos permaneceria no hospital Casmu, em Montevidéu, por até 48 horas.

Em abril, Mujica anunciou que foi diagnosticado com um tumor no esôfago ao fazer uma bateria de exames de rotina. Desde então, passou por um ciclo de 32 sessões de radioterapia até o final de junho.

“Câncer curado”

Na tarde de terça-feira, sua médica pessoal, Raquel Pannone, explicou que o ex-presidente foi hospitalizado depois de sofrer uma “descompensação”, ou seja, a capacidade do sistema digestivo de se autorregular. Segundo a especialista, ele desenvolveu uma fibrose no esôfago, o que significa que tem “sensibilidade superior” na digestão e, portanto, dificuldade para comer.

Apesar disso, pela primeira vez, Pannone falou em uma “cura” da condição de Mujica. A médica destacou que a radioterapia é “como uma queimadura” e que agora o foco está na recuperação dos tecidos, o que significa que “ele está frágil”.

“Aos 90 anos, tudo fica mais lento. Mas a radioterapia foi muito boa e temos fortes convicções de que o câncer foi curado”, declarou ela em coletiva de imprensa.

Evento político

Há dois meses, Mujica declarou à rádio uruguaia Sarandí, cheio de mistério, que ainda lhe restava um “último movimento” na política. Com o passar das semanas, soube-se que o líder da Frente Ampla e sua esposa, Lucía Topolansky, tentavam convencer a jornalista Blanca Rodríguez a se candidatar ao Senado.

Na terça-feira, foi confirmada sua candidatura pelo Movimento de Participação Popular (MPP), partido de Mujica que faz parte da coalizão de esquerda Frente Popular. O ex-presidente não quis perder a apresentação. Ele chegou em cadeira de rodas a Huella de Seregni, sede da coalizão de esquerda uruguaia, e passou a coletiva de imprensa de mãos dadas com Rodríguez.

“Com o Pepe, planejamos tudo para a Blanca, por isso ele quis estar lá. Estava determinado a ir à coletiva. Depois, ele voltou para casa bastante exausto, mas a vida é assim”, disse Topolansky a repórteres. As conversas para convencer Rodríguez a deixar o jornalismo e entrar na política foram apenas entre eles três. “À moda antiga, com caderno fechado. Senão, vai começar a fofoca”, disse Mujica.

Em discurso, o ex-presidente afirmou apostar em Rodríguez “para o tempo que está por vir”, caracterizando-a como uma figura importante para os próximos 20 anos, “daquelas que podem marcar uma época”.

“Tenho consciência de que pertenço a uma geração que está de partida, se despedindo. A luta continua e tem que sobreviver”, declarou. “A vida nos ensinou que, se você quer colher, é bom aprender a semear. Não é possível garantir que os grãos que você plantou cresçam em cada semeadura, mas não há colheita sem semeadura”, acrescentou.