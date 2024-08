Ex-presidente do Uruguai, Mujica é internado em meio a tratamento contra câncer

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, foi hospitalizado nesta terça-feira, 27, após complicações na recuperação de um tratamento para câncer no esôfago. Ele permanecerá internado no hospital Casmu, em Montevidéu, por 24 a 48 horas, informou a emissora uruguaia Teledoce.

Em abril, Mujica, de 89 anos, anunciou que foi diagnosticado com um tumor no esôfago ao fazer uma bateria de exames de rotina.

É a segunda vez que o ex-presidente é internado no espaço de uma semana. Ele teria retornado para casa com soro na última sexta-feira, mas precisou voltar ao hospital para continuar o tratamento após perder o acesso na veia, de acordo com o jornal uruguaio El Observador. Mujica sofre há anos de vasculite, uma inflamação constante nos vasos sanguíneos. Ou seja, as paredes sanguíneas podem ficar mais finas ou mais grossas, o que pode dificultar a administração de medicamentos.

Na sexta-feira, Lucía Topolansky, esposa de Mujica e antiga vice-presidente do Uruguai, informou ao site de notícias Montevideo Portal que seu marido havia passado por um check-up, que incluiu uma endoscopia. Ela disse que o procedimento “correu bem”, mas expressou preocupação por se tratar do aparelho digestivo. A ex-primeira-dama explicou que “tudo fica com uma sensibilidade maior” e, como consequência, é comum que o paciente pare de comer, o que “não é positivo”.

Efeitos da radioterapia

Para combater a doença, ele passou por um ciclo de 32 sessões de radioterapia até o final de junho. No mês passado, Topolansky afirmou que Mujica estava “no momento mais difícil” do tratamento, em razão do “acúmulo de toda a radiação e isso inflama o aparelho digestivo”. Ela lamentou que o ex-presidente comia apenas “sopa, um pouco de suco e gelatina” e que os uruguaios são acostumados com “churrasco, ensopado e outras coisas”, definindo a situação como “triste”. “É como um cachorro que está amarrado à corrente e ainda sem comida”, concluiu.

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, Mujica disse que havia sido “arrasado” pelo tratamento, mas que tudo “correu bem”. Apesar das dificuldades, sua médica pessoal, Raquel Pannone, atestou que a recuperação tem sido “muito boa”. Ela confirmou que “reabilitação está custando muito para ele”, já que “fez radioterapia e isso gerou alguns sintomas que ele não superou completamente”. Ao mesmo tempo, destacou que o uruguaio não apresenta “alguma outra complicação”.