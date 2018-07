Um homem de 63 anos morreu e três outras pessoas precisaram ser hospitalizadas depois que um motorista invadiu a calçada com seu carro e atropelou pedestres em Sochi, uma das cidades-sede da Copa do Mundo da Rússia, informou a polícia nesta quarta-feira (4). As autoridades afirmaram não haver indicações de que o acidente tenha sido intencional. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.

Sochi é uma das 11 cidades da Rússia que sediam a Copa do Mundo e o local de hospedagem e treinamento da Seleção Brasileira. O balneário já recebeu cinco partidas e será palco do jogo de quartas de final entre Rússia e Croácia no sábado (7).

Segundo a polícia, o incidente aconteceu a cerca de 45 km do estádio de Sochi. O motorista cruzou uma rua na contramão antes de subir na calçada e atropelar os pedestres.

As autoridades russas têm se comprometido a realizar uma Copa do Mundo segura, mas este já é o segundo incidente do tipo desde que a competição começou. No mês passado, um dia após a abertura do mundial, um taxista do Quirguistão atropelou um grupo de pedestres em Moscou, perto da Praça Vermelha, deixando sete feridos. O motorista afirmou que se confundiu com os pedais e perdeu o controle do veículo.

Assista ao vídeo do momento em que ocorre o atropelamento (imagens fortes):

Retweeted BNL NEWS (@BreakingNLive): BREAKING: Car rams into a group of six people in Sochi, Russia which is one of the World Cup host cities. Early reports says one person has died. pic.twitter.com/0kjnoinpNM — N.V. Mara Czarnecki (@Nickidewbear) July 4, 2018

(Com Reuters)